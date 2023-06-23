Оккупанты атаковали транспортное учреждение в Херсоне: пострадали работники, есть жертвы, фото и видео

Россияне били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города.

В Херсоне российские войска прицельным огнем ударили по коммунальному транспортному предприятию. Два человека погибли, четверо ранены. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Били по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города», – рассказал он.

По словам Прокудина, 55-летний мужчина погиб на месте. Еще пятеро его коллег – ранены, их госпитализировали. Врачи оказывают им помощь.

К сожалению, стало известно о смерти 43-летнего работника.

«Врачи пытались спасти его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми. Мужчина умер в медучреждении», - сказал Прокудин.

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