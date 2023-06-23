Реформа прокуратуры будет продолжена – Андрей Костин

Генеральный прокурор пообещал послу США, что украинская прокуратура станет добропорядочной.

Источник фото - Офис Генпрокурора

Генеральный прокурор Андрей Костин встретился с Послом США в Украине Бриджит Бринк и советником посольства США по юридическим вопросам Джаредом Кимбеллом.

В ходе встречи с представителями посольства США, как сообщили в Офисе Генпрокурора, Андрей Костин заверил Бриджит Бринк в продолжении реформы прокуратуры и «принципиальной борьбе с коррупцией».

Андрей Костин также отметил, что прокуратура Украины должна стать добропорядочной, а прокуроры – реально независимыми.

Отдельно Генпрокурор рассказал о необходимости "усиления взаимодействия с общественностью".

Источник фото - Офис Генпрокурора

Автор Вячеслав Хрипун

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