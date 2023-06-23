На Закарпатье производили фальсифицированную бытовую химию под видом мировых брендов

БЭБ на Закарпатье сообщило о подозрении дельцам за подделку бытовой химии.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области сообщили о подозрении участникам организованной группы по незаконному использованию знаков для товаров торговых марок, права на которые принадлежат известным иностранным компаниям. Об этом сообщил официальный сайт БЭБ.

Следствием установлено, что организованная группа из жителей Закарпатской области изготовляли и распространяли фальсифицированную бытовую химию под видом товаров известных мировых производителей.

«Каждому из членов организованной группы была отведена определенная роль в процессе изготовления и продажи контрафактной продукции. Для прикрытия своей противоправной деятельности организатор группы зарегистрировал собственную торговую марку. Однако производство товаров под зарегистрированным брендом фактически не производилось. Готовую продукцию члены организованной группы продавали оптом и в розницу непосредственно из производственных помещений и через интернет-площадки.

Таким образом, зарубежным компаниям, зарегистрировавшим торговые марки в Украине и имеющим международную регистрацию, был причинен материальный ущерб в общем размере более 1,6 млн грн», - говорится в сообщении.

Всем членам организованной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знаков для товаров, причинившее материальный ущерб в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Организатору и двум исполнителям преступления избраны меры пресечения в виде залога.

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