ЕС выделит Укрзализныце средства для реализации евроинтеграционных проектов

Впервые в истории ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине.

Фото из открытых источников

ЕС выделит Укрзализныци средства для реализации железнодорожных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что эти средства предоставляются в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility (CEF) для развития пограничных переходов с Республикой Польша, Румынией, Словацкой Республикой и Венгрией.



«Украина активно работает над интеграцией своей железнодорожной инфраструктуры в Европейский Союз. Реализацию таких проектов мы уже начали, но сейчас нам необходима системная поддержка наших международных партнеров и финансовых институтов.

Это впервые в истории, когда ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине.

Мы будем развивать перспективные переходы со странами ЕС, инфраструктура которых нуждается в модернизации», – отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.



В частности, средства будут направлены на строительство пунктов пропуска с Республикой Польша Ягодин – Дорогуск и Мостиска II – Медика.



Также будет выполняться строительство пункта пропуска Чоп – Черна над Тисой/Захонь, который объединяет Украину со Словацкой Республикой и Венгрией. Здесь планируется построить интермодальный терминал и близлежащую инфраструктуру на станции Чоп.



Кроме того, будет осуществлена реконструкция станционных путей 1435 мм на станциях Вадул-Сирет и Глубокая-Буковинская в рамках совместных с Румынской стороной проектов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.