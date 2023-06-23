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  1. В Украине

ЕС выделит Укрзализныце средства для реализации евроинтеграционных проектов

16:32, 23 июня 2023
Впервые в истории ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине.
ЕС выделит Укрзализныце средства для реализации евроинтеграционных проектов
Фото из открытых источников

ЕС выделит Укрзализныци средства для реализации железнодорожных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что эти средства предоставляются в рамках финансового инструмента Connecting Europe Facility (CEF) для развития пограничных переходов с Республикой Польша, Румынией, Словацкой Республикой и Венгрией.

«Украина активно работает над интеграцией своей железнодорожной инфраструктуры в Европейский Союз. Реализацию таких проектов мы уже начали, но сейчас нам необходима системная поддержка наших международных партнеров и финансовых институтов.

Это впервые в истории, когда ЕС безвозвратно выделяет средства на реализацию железнодорожных проектов в Украине.

Мы будем развивать перспективные переходы со странами ЕС, инфраструктура которых нуждается в модернизации», – отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

В частности, средства будут направлены на строительство пунктов пропуска с Республикой Польша Ягодин – Дорогуск и Мостиска II – Медика.

Также будет выполняться строительство пункта пропуска Чоп – Черна над Тисой/Захонь, который объединяет Украину со Словацкой Республикой и Венгрией. Здесь планируется построить интермодальный терминал и близлежащую инфраструктуру на станции Чоп.

Кроме того, будет осуществлена реконструкция станционных путей 1435 мм на станциях Вадул-Сирет и Глубокая-Буковинская в рамках совместных с Румынской стороной проектов.

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