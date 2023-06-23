ЄС виділить Укрзалізниці кошти для реалізації євроінтеграційних проєктів

Вперше в історії ЄС безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні.

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ЄС виділить Укрзалізниці кошти для реалізації залізничних проєктів. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що ці кошти надаються в рамках фінансового інструменту Connecting Europe Facility (CEF) для розвитку прикордонних переходів з Республікою Польща, Румунією, Словацькою Республікою та Угорщиною.



«Україна активно працює над інтеграцією своєї залізничної інфраструктури до Європейського Союзу. Реалізацію низки таких проєктів ми вже розпочали, але зараз нам необхідна системна підтримка наших міжнародних партнерів та фінансових інституцій.

Це вперше в історії, коли ЄС безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні. Ми розвиватимемо найперспективніші переходи з країнами ЄС, інфраструктура яких потребує модернізації», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.



Зокрема, кошти будуть спрямовані на розбудову пунктів пропуску з Республікою Польща Ягодин – Дорогуськ та Мостиська ІІ – Медика.



Також буде виконуватися розбудова пункту пропуску Чоп – Чєрна над Тисою/Захонь, який єднає Україну зі Словацькою Республікою та Угорщиною. Тут планується розбудувати інтермодальний термінал та прилеглу інфраструктуру на станції Чоп.



Крім того, буде здійснено реконструкцію станційних колій 1435 мм на станціях Вадул-Сірет та Глибока-Буковинська в рамках спільних з Румунською стороною проектів.

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