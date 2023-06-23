Для виїзду за кордон підробили документи для 142 ухилянтів: судитимуть ділків

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів Луцька за фактами підроблення офіційних документів та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
«Розслідуванням встановлено, що жінка та її раніше судимий спільник підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися у країнах Євросоюзу.
«Завірені» консульськими установами цих країн документи їхні клієнти надавали на кордоні. У такий спосіб вони виїжджали з України як батьки трьох неповнолітніх дітей.
У кримінальному провадженні загалом задокументовано організацію виїзду за кордон 142 ухилянтів. Послуги обвинувачених коштували до 3 тис доларів США», - сказано у повідомленні.
Під час санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили у них комп'ютерну техніку, підроблені печатки, мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.
Наразі обоє обвинувачені перебувають під домашнім арештом.
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