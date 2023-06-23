Для виїзду за кордон підробили документи для 142 ухилянтів: судитимуть ділків

Організаторами схеми по виїзду ухилятнів за кордон займались жінка та її раніше судимий спільник.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів Луцька за фактами підроблення офіційних документів та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

«Розслідуванням встановлено, що жінка та її раніше судимий спільник підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися у країнах Євросоюзу.

«Завірені» консульськими установами цих країн документи їхні клієнти надавали на кордоні. У такий спосіб вони виїжджали з України як батьки трьох неповнолітніх дітей.

У кримінальному провадженні загалом задокументовано організацію виїзду за кордон 142 ухилянтів. Послуги обвинувачених коштували до 3 тис доларів США», - сказано у повідомленні.

Під час санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили у них комп'ютерну техніку, підроблені печатки, мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.

Наразі обоє обвинувачені перебувають під домашнім арештом.

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