В Австралії російський дипломат захопив ділянку, на якій заборонили зводити посольство рф: фото

Росіянин поставив на захопленій ділянці вагончик і живе в ньому вже кілька днів.

Російський дипломат захопив у Канберрі ділянку землі, на якій влада Австралії раніше заборонила зводити посольство рф. Про це повідомляє The Australian.

ЗМІ не називає ім’я дипломата. Відомо, що росіянин поставив на захопленій ділянці вагончик і живе в ньому вже кілька днів. Поліція Австралії спостерігає за цим, але не може його виселити, адже чоловік має дипломатичний імунітет.

Прем’єр Австралії Ентоні Албаніз заявив, що присутність на ділянці російського дипломата «не є загрозою для національної безпеки», особливо взимку, коли на вулиці холодно.

«Австралія відстоюватиме свої цінності, ми відстоюватимемо свою національну безпеку, і хлопець, який стоїть на холоді на траві в Канберрі, не є загрозою нашій національній безпеці», - сказав він.

Посольство рф в Австралії не коментує ситуацію. Воно заявило лише, що збирається оскражити у Верховному суді Австралії розірвання договору оренди ділянки для будівництва нової будівлі посольства.

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