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  1. В мире

В Австралии российский дипломат захватил участок, на котором запретили возводить посольство рф: фото

15:20, 23 июня 2023
Россиянин поставил на захваченном участке вагончик и живет в нем уже несколько дней.
В Австралии российский дипломат захватил участок, на котором запретили возводить посольство рф: фото

Российский дипломат захватил в Канберре участок земли, на котором власти Австралии ранее запретили возводить посольство рф. Об этом сообщает The Australian.

СМИ не называет имя дипломата. Известно, что россиянин поставил на захваченном участке вагончик и живет в нем уже несколько дней. Полиция Австралии наблюдает за этим, но не может его выселить, ведь у мужчины есть дипломатический иммунитет.

Премьер Австралии Энтони Албаниз заявил, что присутствие на участке российского дипломата «не представляет угрозу национальной безопасности», особенно зимой, когда на улице холодно.

«Австралия будет отстаивать свои ценности, мы будем отстаивать свою национальную безопасность, и парень, стоящий на холоде на траве в Канберре, не представляет угрозы нашей национальной безопасности», - сказал он.

Посольство рф в Австралии не комментирует ситуацию. Оно заявило лишь, что намерено обжаловать в Верховном суде Австралии расторжение договора аренды участка для строительства нового здания посольства.

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