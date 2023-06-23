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  1. В мире

Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против рф : что он предусматривает

11:57, 23 июня 2023
11-й пакет санкций ЕС против рф направлен на предотвращение обхода ранее установленных ограничений.
Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против рф : что он предусматривает
Фото из открытых источников

Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против рф. Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что 11 пакет санкционных мер против рф направлен на усиление введенных ранее ограничений и борьбу с обходом санкций.

Так, ЕС усилит сотрудничество с третьими странами, чтобы предостеречь их от помощи рф в обходе санкций.

Если плодотворное сотрудничество не даст результата, и третьи страны все равно продолжат помогать рф, тогда ЕС будет прибегать к индивидуальным ответным мерам.

Речь идет об ограничении продаж, поставок, передачи или экспорта товаров и технологий, которые уже запрещено ввозить в рф, в частности тех, которые могут использоваться для ведения войны, в эти третьи страны.

Также новый пакет предусматривает запрет транзита через территорию рф большего количества товаров и технологий, которые везут из ЕС в третьи страны и которые могут быть использованы для военных нужд.

В санкционный список внесли дополнительные 87 компаний за прямую поддержку российского ВПК, в частности это четыре иранских производителя дронов, поставляющих их в рф, компании из третьих стран, которые помогают рф обходить торговые ограничения, и несколько российских компаний, производящих электронику для российского ВПК.

В новом пакете расширяется список товаров, которые считаются такими, что могут использоваться рф для военных нужд.

В него вошли: электронные компоненты, полупроводники, оборудование для производства и тестирования электронных интегральных схем и печатных плат, прекурсоры к энергетическим материалам и химическому оружию, компоненты оптических приборов и навигации, металлы, используемые в оборонной промышленности, и морское оборудование.

Совет ЕС расширил приостановку лицензий на вещание еще на пять медиа, как такие, что подконтрольны рф и могут использоваться для распространения дезинформации: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook и Katehon.

ЕС расширил запрет на перевозку товаров в ЕС автодорожным транспортом прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в рф - даже если сама фура-перевозчик зарегистрирована не в рф.

Также ЕС запрещают доступ любым судам, осуществляющим перевалку с судна на судно, при наличии у соответствующих органов достаточных подозрений, что этот корабль либо нарушает санкции на импорт российской нефти и нефтепродуктов в ЕС, либо перевозит российскую сырую нефть и нефтепродукты, купленные дороже , чем определенная союзниками предельная цена

Такие же ограничения угрожают судам, в отношении которых у компетентных органов есть основания подозревать незаконное вмешательство в навигационную систему при перевозке российской нефти и нефтепродуктов.

В пакете предусмотрена отмена временного исключения из санкций для Германии и Польши по поставке сырой нефти из рф через северную секцию нефтепровода «Дружба»

Вводятся также персональные санкции против ряда лиц и компаний.

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