Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.

Кабмін опублікував зміни щодо оплати праці держслужбовців на прифронтових територіях

Кабмін вирішив уточнити, що на поліцейських та військовослужбовців не розповсюджуються підвищені оклади на територіях активних чи можливих бойових дій.

Мін’юст пропонує змінити правила сплати судового збору у справах про банкрутство, що збільшать бюджет судової влади

Бізнесу, який перебуває у судових процедурах банкрутства, можуть надати право на звільнення від сплати судового збору.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Бюджетний комітет рекомендує депутатам схвалити за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

  1. У світі

Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти рф: що він передбачає

11:57, 23 червня 2023
11-й пакет санкцій ЄС проти рф спрямований на запобіганню обходу раніше встановлених обмежень.
Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти рф: що він передбачає
Фото з відкритих джерел

Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти рф. Про це повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що 11 пакет санкційних заходів проти рф спрямований на посилення запроваджених раніше обмежень і боротьбу з обходом санкцій.

Так, ЄС посилить співпрацю з третіми країнами, аби застерегти їх від допомоги рф в обходій санкцій. Якщо плідна співпраця не дасть результату, і треті країни однаково продовжать допомагати рф, тоді ЄС буде вдаватися до індивідуальних заходів у відповідь. Мова йде про обмеження продажу, постачання, передачу чи експорту товарів і технологій, які вже заборонено ввозити до рф , зокрема тих, що можуть використовуватися для ведення війни, до цих третіх країн.

Також новий пакет передбачає заборону транзиту через територію рф більшої кількості товарів і технологій, що їх везуть з ЄС до третіх країн та, які можуть бути використані для військових потреб.

У санкційний список внесли додаткові 87 компаній за пряму підтримку російського ВПК, зокрема це чотири іранських виробники дронів, які постачають їх до рф , компанії з третіх країн, яких допомагають рф обходити торгові обмеження, та кілька російських компаній, які виробляють електроніку для російського ВПК.

У новому пакеті розширюють список товарів, які вважаються такими, що можуть використовуватися рф для військових потреб.

До переліку увійшли: електронні компоненти, напівпровідники, обладнання для виробництва і тестування електронних інтегральних схем і друкованих плат, прекурсори до енергетичних матеріалів та хімічної зброї, компоненти оптичних приладів та обладнання для навігації, метали, які використовуються в оборонній промисловості та морське обладнання.

Рада ЄС розширила призупинення ліцензій на мовлення ще на п’ять медіа, як такі, що підконтрольні рф та можуть використовуватися для поширення дезінформації:  RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook і Katehon.

ЄС розширив заборону на перевезення товарів у ЄС автодорожним транспортом причепами і напівпричепами, які зареєстровані у рф – навіть якщо сама фура-перевізник зареєстрована не в рф.

Також ЄС забороняють доступ будь-яким суднам, що здійснюють перевалку із судна на судно, за наявності у відповідних органів достатніх підозр, що цей корабель або порушує санкції на імпорт російської нафти і нафтопродуктів до ЄС, або перевозить сиру російську нафту і нафтопродукти, куплені дорожче, ніж визначена союзниками гранична ціна.  

Такі ж обмеження загрожують суднам, щодо яких компетентні органи мають підстави підозрювати незаконне втручання у навігаційну систему під час перевезення російської нафти і нафтопродуктів.

У пакеті передбачено скасування тимчасового винятку із санкцій для Німеччини та Польщі щодо постачання сирої нафти з рф через північну секцію нафтопроводу «Дружба»

Запроваджуються також персональні санкції проти низки осіб і компаній.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.



Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду