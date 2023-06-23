Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти рф: що він передбачає

11-й пакет санкцій ЄС проти рф спрямований на запобіганню обходу раніше встановлених обмежень.

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Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти рф. Про це повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що 11 пакет санкційних заходів проти рф спрямований на посилення запроваджених раніше обмежень і боротьбу з обходом санкцій.

Так, ЄС посилить співпрацю з третіми країнами, аби застерегти їх від допомоги рф в обходій санкцій. Якщо плідна співпраця не дасть результату, і треті країни однаково продовжать допомагати рф, тоді ЄС буде вдаватися до індивідуальних заходів у відповідь. Мова йде про обмеження продажу, постачання, передачу чи експорту товарів і технологій, які вже заборонено ввозити до рф , зокрема тих, що можуть використовуватися для ведення війни, до цих третіх країн.

Також новий пакет передбачає заборону транзиту через територію рф більшої кількості товарів і технологій, що їх везуть з ЄС до третіх країн та, які можуть бути використані для військових потреб.



У санкційний список внесли додаткові 87 компаній за пряму підтримку російського ВПК, зокрема це чотири іранських виробники дронів, які постачають їх до рф , компанії з третіх країн, яких допомагають рф обходити торгові обмеження, та кілька російських компаній, які виробляють електроніку для російського ВПК.



У новому пакеті розширюють список товарів, які вважаються такими, що можуть використовуватися рф для військових потреб.

До переліку увійшли: електронні компоненти, напівпровідники, обладнання для виробництва і тестування електронних інтегральних схем і друкованих плат, прекурсори до енергетичних матеріалів та хімічної зброї, компоненти оптичних приладів та обладнання для навігації, метали, які використовуються в оборонній промисловості та морське обладнання.



Рада ЄС розширила призупинення ліцензій на мовлення ще на п’ять медіа, як такі, що підконтрольні рф та можуть використовуватися для поширення дезінформації: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook і Katehon.



ЄС розширив заборону на перевезення товарів у ЄС автодорожним транспортом причепами і напівпричепами, які зареєстровані у рф – навіть якщо сама фура-перевізник зареєстрована не в рф.

Також ЄС забороняють доступ будь-яким суднам, що здійснюють перевалку із судна на судно, за наявності у відповідних органів достатніх підозр, що цей корабель або порушує санкції на імпорт російської нафти і нафтопродуктів до ЄС, або перевозить сиру російську нафту і нафтопродукти, куплені дорожче, ніж визначена союзниками гранична ціна.



Такі ж обмеження загрожують суднам, щодо яких компетентні органи мають підстави підозрювати незаконне втручання у навігаційну систему під час перевезення російської нафти і нафтопродуктів.



У пакеті передбачено скасування тимчасового винятку із санкцій для Німеччини та Польщі щодо постачання сирої нафти з рф через північну секцію нафтопроводу «Дружба»

Запроваджуються також персональні санкції проти низки осіб і компаній.

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