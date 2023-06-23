НАПК обновило разъяснение о правовом статусе разоблачителя коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции подготовило обновленные разъяснения по поводу правового статуса разоблачителя. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.
В них систематизированы ключевые вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто разоблачил или намерен разоблачить коррупцию, а также уполномоченных лиц, реализующих свои полномочия в сфере защиты обличителей.
А именно вы узнаете о:
международный и национальный подход к определению термина и статуса разоблачителя;
правовые основания для обретения лицом статуса разоблачителя;
способы и пути осуществления разоблачителем сообщения о коррупционном преступлении;
права и гарантии защиты разоблачителя, сообщившего компетентным органам о коррупции.
Обновлена и информация об особенностях правового статуса разоблачителя по делу об административном правонарушении и уголовном производстве.
Для обеспечения единообразного подхода к применению положений национального законодательства, регулирующего институт разоблачения в Украине, Национальное агентство подготовило обновленные разъяснения, с которыми можно ознакомиться по ссылке.
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