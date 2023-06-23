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  1. В Украине

НАПК обновило разъяснение о правовом статусе разоблачителя коррупции

11:51, 23 июня 2023
В обновленных разъяснениях о правовом статусе разоблачителя коррупции можно узнать ответы на ряд ключевых вопросов.
НАПК обновило разъяснение о правовом статусе разоблачителя коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции подготовило обновленные разъяснения по поводу правового статуса разоблачителя. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В них систематизированы ключевые вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто разоблачил или намерен разоблачить коррупцию, а также уполномоченных лиц, реализующих свои полномочия в сфере защиты обличителей.

А именно вы узнаете о:

 международный и национальный подход к определению термина и статуса разоблачителя;

правовые основания для обретения лицом статуса разоблачителя;

способы и пути осуществления разоблачителем сообщения о коррупционном преступлении;

права и гарантии защиты разоблачителя, сообщившего компетентным органам о коррупции.

Обновлена и информация об особенностях правового статуса разоблачителя по делу об административном правонарушении и уголовном производстве.

Для обеспечения единообразного подхода к применению положений национального законодательства, регулирующего институт разоблачения в Украине, Национальное агентство подготовило обновленные разъяснения, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

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