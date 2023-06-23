НАПК обновило разъяснение о правовом статусе разоблачителя коррупции

В обновленных разъяснениях о правовом статусе разоблачителя коррупции можно узнать ответы на ряд ключевых вопросов.

Национальное агентство по предотвращению коррупции подготовило обновленные разъяснения по поводу правового статуса разоблачителя. Об этом говорится на официальном сайте НАПК.

В них систематизированы ключевые вопросы, которые могут возникнуть у тех, кто разоблачил или намерен разоблачить коррупцию, а также уполномоченных лиц, реализующих свои полномочия в сфере защиты обличителей.

А именно вы узнаете о:

международный и национальный подход к определению термина и статуса разоблачителя;

правовые основания для обретения лицом статуса разоблачителя;

способы и пути осуществления разоблачителем сообщения о коррупционном преступлении;

права и гарантии защиты разоблачителя, сообщившего компетентным органам о коррупции.

Обновлена и информация об особенностях правового статуса разоблачителя по делу об административном правонарушении и уголовном производстве.

Для обеспечения единообразного подхода к применению положений национального законодательства, регулирующего институт разоблачения в Украине, Национальное агентство подготовило обновленные разъяснения, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

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