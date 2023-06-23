НАЗК оновило роз’яснення про правовий статус викривача корупції

У оновлених роз’ясненнях про правовий статус викривача корупції можна дізнатись відповіді на низку ключових питань.

Національне агентство з питань запобігання корупції підготувало оновлені роз’яснення щодо правового статусу викривача. Про це йдеться на офіційному сайті НАЗК.

В них систематизовано ключові питання, які можуть виникнути у тих, хто викрив чи має намір викрити корупцію, а також в уповноважених осіб, які реалізують свої повноваження у сфері захисту викривачів.

А саме ви дізнаєтесь про:

міжнародний та національний підхід до визначення терміну і статусу викривача;

правові підстави для набуття особою статусу викривача;

способи та шляхи здійснення викривачем повідомлення про корупційний злочин;

права та гарантії захисту викривача, який повідомив компетентні органи про корупцію.

Оновлено й інформацію щодо особливостей правового статусу викривача у справі про адміністративне правопорушення та у кримінальному провадженні.

Для забезпечення однакового підходу до застосування положень національного законодавства, що регулює інститут викривання в Україні, Національне агентство підготувало оновлені роз’яснення, з якими можна ознайомитись за посиланням.

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