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  1. В Украине

Для выезда за границу подделали документы для 142 уклонистов: будут судить дельцов

16:13, 23 июня 2023
Организаторами схемы по выезду уклонистов за границу занимались женщина и ее ранее судимый подельник.
Для выезда за границу подделали документы для 142 уклонистов: будут судить дельцов

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух жителей Луцка по фактам подделки официальных документов и организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

«Расследованием установлено, что женщина и ее ранее судимый подельник подделывали свидетельства о рождении детей, якобы родившихся в странах Евросоюза.

Заверенные консульскими учреждениями этих стран документы их клиенты предоставляли на границе. Таким образом они уезжали из Украины как родители троих несовершеннолетних детей.

В уголовном производстве в целом задокументирована организация выезда за границу 142 уклонистов. Услуги обвиняемых стоили до 3 тыс. долларов США», - сказано в сообщении.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли у них компьютерную технику, поддельные печати, мобильные телефоны, которые они использовали в незаконной деятельности.

В настоящее время оба обвиняемых находятся под домашним арестом.

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