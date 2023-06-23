Реформа прокуратури буде продовжена – Андрій Костін

Генеральний прокурор пообіцяв послу США, що українська прокуратура стане доброчесною.

Джерело фото - Офіс Генпрокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Послом США в Україні Бріджит Брінк та радником посольства США з юридичних питань Джаредом Кімбеллом.

Під час зустрічі з представниками посольства США, як повідомили в Офісі Генпрокурора, Андрій Костін запевнив Бріджит Брінк у продовженні реформи прокуратури та «принциповій боротьбі з корупцією».

Андрій Костін також зазначив, що прокуратура України повинна стати доброчесною, а прокурори – незалежними.

Окремо Генпрокурор розповів про необхідність «посилення взаємодії з громадськістю».

Джерело фото - Офіс Генпрокурора

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.