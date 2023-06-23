Реформа прокуратури буде продовжена – Андрій Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся з Послом США в Україні Бріджит Брінк та радником посольства США з юридичних питань Джаредом Кімбеллом.
Під час зустрічі з представниками посольства США, як повідомили в Офісі Генпрокурора, Андрій Костін запевнив Бріджит Брінк у продовженні реформи прокуратури та «принциповій боротьбі з корупцією».
Андрій Костін також зазначив, що прокуратура України повинна стати доброчесною, а прокурори – незалежними.
Окремо Генпрокурор розповів про необхідність «посилення взаємодії з громадськістю».
Джерело фото - Офіс Генпрокурора
Автор В’ячеслав Хрипун
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