Реєстр зброї: за 3 години відбулося понад 3,5 тисячі авторизацій — Клименко

За словами Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, українці активно цікавляться реєстром зброї.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні з 23 червня запрацював Єдиний реєстр зброї.

За словами Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, протягом перших трьох годин запуску реєстру в Єдиному вікні для громадян авторизувалися понад 3,5 тисячі власників зброї та зацікавлених осіб. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

«Люди активно цікавляться: в середньому по 500 користувачів одночасно відвідують сторінку Єдиного вікна.

Ці дані підтверджують важливість та довгоочікуваність запуску реєстру.

Але є прохання без гострої необхідності не завантажувати запитами в один день систему. Реєстр працюватиме не лише сьогодні», - написав він.

Раніше ми писали, як подати документи на отримання дозволу на зброю.

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