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Суд подтвердил правомерность отказа в регистрации налоговых накладных из-за нарушений в оформлении документов

17:22, 28 марта 2025
Суд отказал в удовлетворении иска о регистрации налоговых накладных на сумму 478,9 тысячи гривен.
Суд подтвердил правомерность отказа в регистрации налоговых накладных из-за нарушений в оформлении документов
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Суд первой инстанции согласился с позицией налогового органа и признал законным отказ Комиссии ГНС в Полтавской области в регистрации налоговых накладных в ЕРНН на сумму 478,9 тысячи гривен.

Как сообщили в ГНС в Полтавской области, суд принял во внимание доводы контролирующего органа о том, что предоставленные налогоплательщиком копии документов, оформленные с нарушением законодательства, а именно: предоставлены акты предоставления услуг, составленные с нарушением статьи 9 Закона Украины №996-XIV от 16.07.1999 года «О бухгалтерском учете Украины и финансовой».

Суд пришел к выводу, что предписания пункта 187.1 статьи 187 НК Украины, дату возникновения налогового обязательства по НДС, а следовательно и дату составления налоговой накладной, ставят в зависимость от даты наступления одного из произошедших ранее событий: или факта зачисления средств от покупателя/заказчика на банковский счет налогоплательщика как оплата товаров/услуг, подлежащих поставке, или факта отгрузки товара, а для услуг факта оформления документа, удостоверяющего снабжение услуг налогоплательщиком.

Исследовав содержание актов предоставления услуг, предоставляемых истцом контролирующему органу, суд установил, что они, действительно, не содержат ни личных подписей лиц, ответственных за осуществление хозяйственной операции и правильность ее оформления со стороны исполнителя и заказчика, ни печати исполнителя и заказчика и такой недостаток не позволяет достоверно установить, что услуги, предоставляемые от имени истца и его контрагента, и предоставляются ли услуги вообще ввиду отсутствия в актах предоставления услуг обязательного реквизита, а именно: подписи ответственных лиц исполнителя и заказчика (наличие которых в первичном документе исключило бы какие-либо сомнения в лицах, участвующих в осуществлении хозяйственной деятельности и соответственно несут ответственность за достоверность и правильность оформления первичного документа и фактическое осуществление).

При этом считать, что предоставленные контролирующему органу акты предоставления услуг были созданы автоматически в электронной форме программным обеспечением информационно-коммуникационной системы, нет оснований, ведь в этих актах отсутствует отметка о наложении на них электронной подписи или печати.

Суд не отрицает возможность допущения ошибок в документах, однако допущение субъектом ведения существенных ошибок является в соответствии с частью 2 статьи 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» №996-XIV от 16.07.1999 года, основанием для непризнания хозяйственной операции.

В свою очередь, факт непризнания хозяйственной операции лишает первичный документ, составленный в подтверждение такой хозяйственной операции, юридической силы. А при отсутствии первичных документов, свидетельствующих о наступлении событий, которые обусловили составление налоговых накладных, основания для составления и регистрации этих налоговых накладных отсутствуют.

Следовательно, Полтавским окружным административным судом от 13 марта 2025 года по делу №440/333/25 в удовлетворении иска общества отказано.

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