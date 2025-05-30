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В Киеве суд вернул пса жестокому хозяину

18:52, 30 мая 2025
Избитый пес Барон возвращается к хозяину несмотря на видеодоказательства жестокого обращения.
В Киеве суд вернул пса жестокому хозяину
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Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу мужчины, которого признали виновным в избиении собственной собаки, и обязал волонтеров вернуть животное хозяину. Ранее Киево-Святошинский районный суд оштрафовал его за жестокое обращение и передал пса под опеку зоозащитников. Об этом говорится в решении Киево-Святошинского районного суда Киевской области по делу № 369/3660/25.

Суть дела

В феврале 2025 года волонтер организации UAnimals зафиксировала на видео, как мужчина на частном участке руками и ногами бьет своего 14-летнего пса Барона и тянет его за цепь. Полиция составила на хозяина протокол по ст. 299 УКУ (жестокое обращение с животными) и передала дело в суд. Районный суд признал мужчину виновным и назначил штраф 34 000 гривен, а Барона передали на временное содержание в приют, впоследствии - в ветеринарную клинику под опеку волонтеров.

Позиции сторон

Прокуратура и зоозащитники ссылались на видео доказательства насилия, подчеркивая, что жестокое обращение с уязвимым, слепым животным недопустимо. Волонтеры считали, что пса нужно защитить и найти ему нового хозяина.

Хозяин пса отрицал избиение, утверждая, что лишь помогал Барону, который, будучи слепым, запутался в цепях. Он подчеркнул, что любит собаку, считает ее «членом семьи» и использует цепь только во время визитов гостей.

Решение апелляционного суда

22 мая Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об изъятии пса и постановил вернуть Барона хозяину. Судьи решили, что на этом этапе вмешательство зоозащитников в семейные отношения между человеком и животным было чрезмерным, и обязали волонтеров выдать Барона обратно. Приговор районного суда по штрафу остается в силе, но вопрос о дальнейшей судьбе собаки решается исключительно между хозяином и ветеринарными/зоозащитными структурами с учетом ее безопасности и благополучия.

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