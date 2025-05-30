У Києві суд повернув пса жорстокому господарю

Побитий пес Барон повертається до господаря попри відеодокази жорстокого поводження.

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Київський апеляційний суд задовольнив скаргу чоловіка, якого визнали винним у побитті власного собаки, та зобов’язав волонтерів повернути тварину господарю. Раніше Києво-Святошинський районний суд оштрафував його за жорстоке поводження й передав пса під опіку зоозахисників. Про це йдеться у рішенні Києво-Святошинського районного суду Київської області у справі № 369/3660/25.

Суть справи

У лютому 2025 року волонтерка організації UAnimals зафіксувала на відео, як чоловік на приватній ділянці руками й ногами б’є свого 14-річного пса Барона і тягне його за ланцюг. Поліція склала на господаря протокол за ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами) і передала справу до суду. Районний суд визнав чоловіка винним і призначив штраф 34 000 гривень, а Барона передали на тимчасове утримання в притулку, згодом — до ветеринарної клініки під опіку волонтерів.

Позиції сторін

Прокуратура та зоозахисники посилалися на відео докази насильства, наголошуючи, що жорстоке поводження із вразливою, сліпою твариною є неприпустимим. Волонтери вважали, що пса потрібно захистити та знайти йому нового господаря.

Господар пса заперечував побиття, стверджуючи, що лише допомагав Барону, який, будучи сліпим, заплутався в ланцюгах. Він підкреслив, що любить собаку, вважає його «членом родини» і використовує ланцюг лише під час візитів гостей.

Рішення апеляційного суду

22 травня Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції щодо вилучення пса та постановив повернути Барона господарю. Судді вирішили, що на цьому етапі втручання зоозахисників у сімейні відносини між людиною й твариною було надмірним, та зобов’язали волонтерів видати Барона назад. Вирок районного суду щодо штрафу залишається чинним, але питання про подальшу долю собаки вирішується виключно між господарем та ветеринарними/зоозахисними структурами з урахуванням його безпеки та благополуччя.

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