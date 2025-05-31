В Житомире мужчина бросил гранату в людей возле супермаркета — есть пострадавшие, фото

Мужчина бросил гранату в толпу возле супермаркета.

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В Житомире мужчина бросил гранату в группу людей возле супермаркета и скрылся с места происшествия. В результате взрыва пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба полиции.

Выяснено, что мужчина бросил взрывчатку в группу людей на проспекте Мира и скрылся. В результате шесть жителей города в возрасте от 22 до 42 лет получили телесные повреждения — их госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство за покушение на убийство двух или более человек, ведется расследование.

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