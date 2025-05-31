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У Житомирі чоловік кинув гранату в людей біля супермаркету — є постраждалі, фото

19:33, 31 травня 2025
Чоловік кинув гранату в натовп біля супермаркету.
У Житомирі чоловік кинув гранату в людей біля супермаркету — є постраждалі, фото
Фото: поліція
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У Житомирі чоловік кинув гранату в групу людей біля супермаркету та втік з місця події. Унаслідок вибуху постраждали шестеро людей, повідомляє пресслужба поліції.

З’ясовано, що чоловік кинув вибухівку в групу людей на проспекті Миру та втік. Унаслідок цього шестеро жителів міста віком від 22 до 42 років зазнали тілесних ушкоджень — їх шпиталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за замах на вбивство двох або більше осіб, ведеться розслідування.

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поліція Житомир

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