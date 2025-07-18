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Иски о приведении в состояние готовности защитного сооружения: Верховный Суд указал, кто имеет право на обращение в суд

11:36, 18 июля 2025
Верховный Суд объяснил, имеет ли руководитель окружной прокуратуры право подавать иск в суд в интересах государства о приведении защитного сооружения в готовность к его использованию по назначению.
Иски о приведении в состояние готовности защитного сооружения: Верховный Суд указал, кто имеет право на обращение в суд
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Верховный Суд исследовал вопрос о наличии или отсутствии у руководителя окружной прокуратуры прав обращения в суд в интересах государства от имени ГУ ГСЧС с иском относительно приведения в состояние готовности защитного сооружения с целью его использования по назначению.

Верховный Суд, оставляя иск без рассмотрения по делу №160/16394/22, указал, что с учетом задач и функций прокуратуры в правовом государстве и необходимости соблюдения справедливого баланса в вопросе равноправия сторон судебного производства, основания и порядок обращения прокурора в административный суд в порядке его представительства интересов государства в судах не могут толковаться расширительно и отдельно от реализации права на обращение в суд самого субъекта властных полномочий, поскольку защищать интересы государства должны прежде всего соответствующие субъекты властных полномочий надлежащим образом, а не прокурор. Об этом сообщает Пятый апелляционный админсуд.

Чтобы интересы государства не остались незащищенными, прокурор выполняет субсидиарную роль, заменяя в судебном производстве соответствующего субъекта властных полномочий, который вопреки требованиям закона не осуществляет защиту или делает это ненадлежащим образом, либо такой орган вообще отсутствует.

Представительство интересов государства прокурором в суде не должно иметь целью подмену субъекта исполнения властных управленческих функций, а побуждать к исполнению в случае ненадлежащего исполнения таких функций субъектом властных полномочий, которого прокурор будет представлять в суде. То есть прокурор не может считаться альтернативным субъектом обращения в суд и заменять надлежащего субъекта властных полномочий, который может и желает защищать интересы государства.

Так, обращение в суд с этим иском было обосновано бездействием ГУ ГСЧС, которое заключалось в непринятии уполномоченным органом надлежащих мер по обязанию балансодержателя привести защитное сооружение в состояние готовности к использованию. В исковом заявлении прокурор указал, что ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, как специально уполномоченный государством орган, который должен был бы быть истцом в этом деле, зная о длительном игнорировании балансодержателем требований относительно приведения противорадиационного укрытия в соответствие с требованиями приказа МВД Украины №579, соответствующих мер не принимает, то есть не исполняет свои функции и, соответственно, не осуществляет защиту интересов государства, а потому с указанным иском обращается именно прокурор в интересах ГУ ГСЧС как истца в этом деле, чтобы интересы государства, которые заключаются в обеспечении надлежащей гражданской защиты населения в условиях военного положения, не остались незащищенными. Таким образом, первоочередное значение приобретает вопрос, наделено ли ГУ ГСЧС в Днепропетровской области надлежащим объемом компетенции, позволяющим ему приобрести статус истца в этом деле.

Верховный Суд отметил ошибочность таких доводов, поскольку ГСЧС, как субъект властных полномочий, при применении своей компетенции имело право на обращение в суд исключительно на основаниях, определенных законом (пункт 5 части пятой статьи 46 КАС Украины).

Таким образом, проанализировав действующее законодательство относительно объема полномочий ГСЧС, Верховный Суд пришел к выводу, что законодатель в соответствующих профильных нормативно-правовых актах не наделил ГСЧС правом на обращение в суд с иском относительно приведения в состояние готовности защитных сооружений и, соответственно, правом на обжалование бездействия балансодержателей относительно допущенного ненадлежащего состояния таких защитных сооружений, а при таких основаниях Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и её территориальные органы не наделены полномочиями на обращение в административный суд с исковыми требованиями об обязании относительно приведения в надлежащее техническое состояние и готовность к укрытию населения защитных сооружений гражданской защиты в качестве истца.

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