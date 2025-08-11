Апелляционный суд остановил производство по делу о содержании родственницы военнослужащим — детали дела

Апелляционный суд проверил обжалование отказа в возбуждении дела об удержании содержания военнослужащим родной сестры.

Ровенский апелляционный суд рассмотрел жалобу заявительницы, поданную её представительницей на решение местного суда об отказе в открытии производства по делу об установлении факта нахождения лица на содержании родного брата – военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Такое решение суда первой инстанции мотивировано наличием спора о праве, что согласно ч. 4 ст. 315 Гражданского процессуального кодекса Украины является основанием для отказа в открытии производства по данному делу.

Оспаривая наличие спора о праве, апеллянтка просила отменить обжалуемое определение и направить дело в местный суд для продолжения рассмотрения.

Проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд пришёл к выводу о необходимости приостановления производства по делу.

Определением Верховного Суда в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда от 5 марта 2025 года дело № 308/17634/23 (производство № 61-4575св24) по заявлению об установлении факта нахождения на содержании передано на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда на основаниях, предусмотренных ч. 4 ст. 403 ГПК Украины.

Кассационный суд в указанном определении указал, что считает необходимым отойти от приведённого общего вывода о применении соответствующих норм права, изложенного в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 18 января 2024 года по делу № 560/17953/21 (производство № 11-150апп23), и отметил, что: «Ключевым вопросом при решении того, находилось ли лицо на содержании погибшего (умершего) военнослужащего, является то, имеет ли такое лицо именно как член его семьи право на пенсию в случае потери кормильца.

После отказа в назначении и выплате единовременного денежного пособия установление в отдельном производстве в порядке гражданского судопроизводства того, что лицо было на содержании погибшего (умершего) военнослужащего, будет означать установление его принадлежности к членам его семьи и признание права такого лица на получение пенсии в случае потери кормильца, даже если эта пенсия ему государством не назначена. Однако общий суд по правилам гражданского судопроизводства ни в отдельном, ни в исковом производстве не обладает такими полномочиями.

Более того, установление по правилам гражданского судопроизводства факта нахождения лица как члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего на его содержании может противоречить выписке из личного дела (послужного списка) этого военнослужащего и учётной карточке о составе его семьи, в которых он это лицо членом своей семьи не указывал.

Рассмотрение дела в отдельном производстве по правилам гражданского судопроизводства невозможно при наличии спора о праве, в частности и о праве на назначение и получение единовременного денежного пособия лицом, утверждающим, что находилось на содержании погибшего (умершего) военнослужащего, и пенсии в случае потери кормильца для него».

Также в упомянутом определении ВС отмечается, что «Возможность установления определённого юридического факта в гражданском судопроизводстве предусмотрена для иной цели, чем разрешение спора, в том числе административного спора о назначении и выплате единовременного денежного пособия, кроме случаев, предусмотренных законом.

Такой исключительный случай предусмотрен статьёй 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» в редакции Закона № 3515-IX от 9 декабря 2023 года только в отношении факта проживания одной семьёй женщины (мужчины) с погибшим (умершим) военнослужащим, которые не состояли в браке между собой или в каком-либо другом браке.

Спор о праве на единовременное денежное пособие (его назначение и выплату) или о праве на получение пенсии в случае потери кормильца относится к юрисдикции административного суда. Установление соответствующего факта является необходимым и возможным при рассмотрении дела в суде административной юрисдикции в связи с обжалованием решения (действий/бездействия) субъекта властных полномочий об отказе в осуществлении такой выплаты.

В таком случае факт нахождения заявителя на содержании погибшего (умершего) военнослужащего является основанием административного иска, а не его предметом. Этот юридически значимый факт как одно из фактических оснований иска относится к предмету доказывания и подлежит установлению при разрешении публично-правового спора в порядке административного судопроизводства.

Таким образом, нельзя рассматривать в гражданском судопроизводстве заявления об установлении фактов с целью назначения и выплаты единовременного денежного пособия за погибшего (умершего) военнослужащего после отказа в его назначении органом военного управления или при наличии спора о праве с государством в лице такого органа, кроме случаев, предусмотренных Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Вместе с тем, не исключается решение вопроса об установлении таких фактов в гражданском судопроизводстве в порядке искового производства при отсутствии спора с органом военного управления, но при наличии других заинтересованных лиц, претендующих на получение единовременного денежного пособия, и спора между ними о праве на назначение и получение этого пособия».

Правоотношения, по поводу которых возник спор в этой части, являются подобными правоотношениям, являющимся предметом рассмотрения по делу № 308/17634/23.

Учитывая пункт 10 части первой статьи 253 ГПК Украины, которым предусмотрено, что в случае пересмотра судебного решения в подобных правоотношениях (в другом деле) в кассационном порядке палатой, объединённой палатой, Большой Палатой Верховного Суда, Ровенский апелляционный суд приостановил производство по делу до окончания пересмотра в кассационном порядке.

Ознакомиться с определением о приостановлении производства Ровенского апелляционного суда по делу № 569/9752/25 можно в ЕГРСР.

