Моряк проиграл дело об уменьшении алиментов на несовершеннолетнего ребенка — детали дела

Судом учтен стабильный доход ответчика при определении размера алиментов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд рассмотрел дело о взыскании алиментов с моряка. Суть спора заключалась в определении размера ежемесячных алиментов. Ответчик не соглашался с установленным размером взыскания, однако коллегия судей пришла к выводу о законности и обоснованности решения первой инстанции, оставив его без изменений. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Суть дела

В январе 2025 года адвокат в интересах гражданина обратился в суд с иском к гражданке о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка в размере 1/4 части заработка (дохода) плательщика алиментов, ежемесячно, начиная с даты подачи иска в суд, то есть с 20.01.2025 года и до достижения ребёнком совершеннолетия. Иск обоснован тем, что ответчик с момента прекращения брачных отношений проживает отдельно, материальную помощь на содержание ребёнка должным образом не оказывает, при этом является здоровым и трудоспособным человеком, имеющим регулярный доход.

Ответчик уже длительное время работает моряком на грузовых судах, находится в длительных международных рейсах. Договориться с ним о добровольной уплате алиментов не удалось. Других детей, кроме указанного общего ребёнка, у ответчика нет.

Выводы

Решением Херсонского городского суда Херсонской области иск удовлетворён, постановлено взыскать с ответчика в пользу истицы алименты на содержание ребёнка в размере 1/4 части со всех видов заработка (дохода) плательщика алиментов, но не менее 50% прожиточного минимума, установленного для ребёнка соответствующего возраста, ежемесячно, начиная с 20.01.2025 года и до достижения ребёнком совершеннолетия; решение в части взыскания суммы алиментов за один месяц подлежит немедленному исполнению; взыскан с ответчика в пользу государства судебный сбор в размере 1211,20 грн.

Не согласившись с таким выводом, представитель ответчика обжаловал решение в апелляционном порядке, указав, что истица не заботится о физическом и духовном развитии ребёнка, а наоборот использует сына как инструмент манипуляции ответчиком и требования денежных средств; ответчик не уклоняется от выполнения своих обязанностей, заботится о физическом и духовном развитии сына, его обучении, подготовке к самостоятельной жизни, в частности: оплачивает детский сад, занятия с репетитором; старается общаться с ребёнком в объёме, необходимом для его нормального самоосознания; стремится возить в путешествия для его культурного обогащения; истица при подаче иска не указала с подтверждением, какие именно расходы она ежемесячно несёт на воспитание их общего с ответчиком ребёнка; при подаче иска о взыскании алиментов именно на истца возлагается обязанность доказать обоснованность запрашиваемого размера алиментов; также истица не подтвердила никакими доказательствами, что суммы денежных средств, которые ответчик ежемесячно направляет, недостаточны для нормального содержания шестилетнего ребёнка; ежемесячные денежные суммы, направляемые ответчиком на содержание несовершеннолетнего сына, значительно превышают прожиточный минимум, размер которого установлен Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и составляет для детей в возрасте от 6 до 18 лет 3196 гривен. Учитывая всё вышеперечисленное, данное заявление не является обоснованным и не подлежит удовлетворению, а решение суда подлежит отмене.

По убеждению коллегии судей, суд первой инстанции, исследовав обстоятельства дела и дав надлежащую оценку собранным доказательствам по делу, пришёл к правильному выводу о удовлетворении иска, поскольку взыскание алиментов на ребёнка в размере 1/4 части заработка (дохода) отца ребёнка соответствует положениям ч.1 ст.182 Семейного кодекса Украины и согласуется с положением ч.2 указанной статьи, согласно которой размер алиментов на одного ребёнка ни при каких обстоятельствах не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребёнка соответствующего возраста.

Коллегия судей подчеркнула, что суд обоснованно учёл, что несовершеннолетний ребёнок сторон проживает и находится на полном обеспечении матери, и что у ответчика отсутствуют другие дети, также суд обоснованно принял во внимание отсутствие оснований для освобождения ответчика от обязанности содержать ребёнка и отсутствие доказательств, которые бы свидетельствовали о невозможности ответчика выплачивать алименты именно в таком размере. Поэтому решение суда является законным и обоснованным. При этом, по убеждению коллегии судей, доводы апелляционной жалобы не обоснованы требованиями закона, не подтверждены надлежащими доказательствами и не опровергают выводов суда.

По результатам апелляционного рассмотрения, поскольку суд первой инстанции принял решение с соблюдением норм материального и процессуального права, в соответствии с п.1 ч.1 ст.374, ст.375 ГПК Украины это является основанием для оставления апелляционной жалобы без удовлетворения, а решения суда — без изменений (дело №766/896/25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.