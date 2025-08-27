Апелляционный суд уменьшил штраф для банка из-за отсутствия доказательств систематических процессуальных нарушений

Апелляционный суд уменьшил штраф банка по делу о неявке без надлежащего уведомления.

Ровенский апелляционный суд постановил изменить оспариваемое финансовым учреждением определение суда предыдущей инстанции в части назначенного к взысканию штрафа, уменьшив его до 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 908 гривен. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В производстве местного суда находится дело заявителя, заинтересованной стороной — взыскатель финансовое учреждение, о признании исполнительного листа таким, которое не подлежит исполнению.

Определением этого суда судебное заседание было отложено, и от представителя банка были затребованы доказательства, среди которых — первичные документы в подтверждение. Лицо, у которого затребовывались доказательства, было предупреждено о ответственности за уклонение от обязанностей, возложенных судом на участника гражданского производства, в соответствии со ст. 148 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее — ГПК Украины).

Поскольку представитель финансового учреждения не явился на судебное заседание, доказательств, затребованных определением суда, не предоставил и суду не сообщил о невозможности их представления, местный суд применил к банку меру процессуального принуждения в виде штрафа в размере 6 056 гривен согласно ч. 2 ст. 148 ГПК Украины.

При принятии оспариваемого определения суд первой инстанции исходил из того, что финансовое учреждение не обеспечило явку уполномоченного представителя на повторное судебное заседание и не предоставило затребованные судом доказательства, что свидетельствует о систематическом невыполнении процессуальных обязанностей, возложенных на него судом.

Это и послужило основанием для обжалования данного определения в Ровненском апелляционном суде. Апеллянт просил его отменить и решить вопрос о компенсации судебных расходов за подачу апелляции.

Коллегия судей пришла к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы, исходя из следующего:

Местный суд, по мнению апелляции, необоснованно применил к банку меру процессуального принуждения в виде штрафа в рамках ч. 2 ст. 148 ГПК Украины, поскольку материалы дела не свидетельствуют, что допущенная финансовым учреждением процессуальная бездеятельность является повторной или систематической: определение суда первой инстанции о повторном затребовании доказательств не направлялось, а явка представителя на судебное заседание не признавалась обязательной.

Вместе с тем, учитывая факт ненадания банком затребованных судом доказательств, что свидетельствует об игнорировании им обязанности, наложенной судом, существовали основания применить к финансовому учреждению меру процессуального принуждения в виде штрафа в рамках санкций ч. 1 ст. 148 ГПК Украины.

Постановление Ровненского апелляционного суда от 21 августа 2025 года по делу № 557/1565/14‑ц вступило в законную силу с даты его принятия и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

