Апелляционный суд отменил решение о истребовании земли, признав наличие арендного договора — детали дела

Ровенский апелляционный суд удовлетворил жалобу аграрной фирмы и отменил решение суда первой инстанции, которым был удовлетворён иск о возврате земельного участка и аннулировании записей в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Суть спора заключалась в том, что собственник земли отрицал факт заключения договора аренды, тогда как арендатор настаивал на наличии договорных правоотношений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Детали дела

Апелляционный суд установил, что истцу, согласно распоряжению одной из районных государственных администраций Ровенщины, были выделены в натуре земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства, право собственности на которые он зарегистрировал в соответствии с нормами действующего законодательства.

В материалах дела содержится Информационная справка о внесении государственным регистратором записи о праве аренды спорного земельного участка, принадлежащего истцу, сроком на 7 лет на основании договора аренды земли, а также копии квитанций об оплате арендатором арендной платы за его использование.

Истец обратился в суд с иском к ответчику, оспаривая заключение между ними договора аренды земли, ссылаясь на то, что он этот договор не подписывал, поскольку на дату заключения сделки ещё не приобрёл право собственности на спорный земельный участок.

Выводы

Удовлетворяя иск о возврате у ответчика земельного участка и аннулировании записей в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, суд первой инстанции сослался на то, что утверждение истца о незаключённости сделки не было опровергнуто ответчиком, что является основанием считать договор аренды земли незаключённым.

Коллегия судей, рассматривая апелляционную жалобу, поданную представителем аграрной фирмы на это судебное решение, пришла к выводу о её удовлетворении по следующим основаниям.

Суд первой инстанции, утверждая, что договор между сторонами не заключался и не подписывался, должен был учесть, что именно истец обязан доказывать, что он не подписывал договор как результат соглашения двух сторон, направленного на установление определённых гражданских прав и обязанностей, а значит — что между сторонами не возникли правоотношения по договору аренды земли, поскольку истец не выразил своей воли на заключение такой сделки. В свою очередь, ответчик должен доказывать возникновение между сторонами правоотношений по договору аренды земли, исполнение такого договора сторонами в результате достижения соглашения относительно использования земельного участка арендодателя и получения последним арендной платы.

Указанное соответствует правовой позиции Верховного Суда, изложенной им в постановлении от 01 февраля 2023 года по делу № 530/130/21.

В опровержение доказательств истца о том, что договор аренды принадлежащего ему земельного участка не заключался, ответчик предоставил суду первой инстанции доказательства признания истцом факта заключения договора — квитанции об уплате предусмотренной договором арендной платы, которую истец получал.

Указанные доказательства свидетельствуют о наличии между сторонами договорных отношений, указывающих на выражение воли истца на заключение спорного договора, несмотря на его отрицание факта подписания данной сделки.

Верховный Суд в постановлении от 01.02.2023 года по делу № 530/130/21, рассматривая решения судов по делу с аналогичными правоотношениями, отметил следующее: «Верховный Суд подчёркивает, что в рассматриваемом деле истцы доказали лишь факт неподписания ими текстов договоров, однако их фактические действия по получению арендной платы, заключению дополнительных соглашений к договорам аренды земли убедительно доказывают признание ими факта заключения указанных договоров с ответчиком, что соответствует правовой позиции Большой Палаты Верховного Суда, изложенной в постановлении от 26 октября 2022 года по делу № 227/3760/19-ц (производство № 14-79цс21), принятой после подачи кассационной жалобы в рассматриваемом деле, а потому Верховный Суд имеет полномочия выйти за пределы доводов и требований кассационной жалобы в соответствии с частью третьей статьи 400 ГПК Украины и применить данный правовой вывод к спорным правоотношениям».

В связи с изложенным, вывод суда первой инстанции о незаключённости между сторонами договора аренды земли и, как следствие, наличии оснований для возврата земельного участка, является ошибочным, поскольку местный суд ограничил предмет доказывания в деле лишь установлением факта подписания или неподписания договора.

Такие выводы противоречат правовым позициям Большой Палаты Верховного Суда, изложенным в постановлении от 26 октября 2022 года по делу № 227/3760/19-ц (производство № 14-79цс21), согласно которым исполнение сделки её участниками может быть способом выражения воли на её совершение в соответствии с её существенными условиями, предусмотренными законодательством.

Ошибочным является также вывод суда предыдущей инстанции о незаключённости договора на основании утверждения истца о том, что кадастровый номер спорному земельному участку был присвоен позже, чем был заключён договор аренды земли.

По мнению апелляционного суда, указанные факты могут свидетельствовать об ошибке в дате договора, допущенной при его заключении, но никоим образом не указывают на незаключённость сделки. Кроме того, право аренды на указанный участок было зарегистрировано за ответчиком на день приобретения истцом права собственности на спорный земельный участок.

Учитывая, что суд предыдущей инстанции неполно выяснил фактические обстоятельства дела и неправильно применил нормы материального права, Ровненский апелляционный суд отменил обжалуемое решение и принял новое, которым отказал в удовлетворении иска о возврате земельного участка и отмене записей в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

