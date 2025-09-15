Военнообязанный отказался от боевой повестки из-за веры — что решил суд

Религиозные убеждения мужчины не обезопасили его от уголовной ответственности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

27-летнего жителя Ровенской области приговорили к трём годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Мужчина отказался получать боевую повестку, ссылаясь на свои религиозные убеждения, и не явился в сборный пункт. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Суть дела

Суду известно, что обвиняемый является военнообязанным, состоит на воинском учёте и признан годным к прохождению военной службы в условиях мобилизации после прохождения медицинской комиссии. Он отказался получить боевую повестку на призыв и не прибыл в сборный пункт районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Был составлен акт об отказе от получения повестки. Поскольку обвиняемый не имеет права на отсрочку или освобождение от призыва, ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации), а обвинительный акт был направлен в местный суд. Суд признал военнообязанного виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины (освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 (один) год).

Прокуратура, не согласившись с таким решением суда, обжаловала приговор в Ровенский апелляционный суд.

Прокурор указал, что в условиях военного времени, мобилизации и оборонительной войны обязанность защищать Украину, подвергшуюся агрессии со стороны Российской Федерации, возлагается на всех граждан Украины, независимо от их вероисповедания. Он просил удовлетворить его апелляционную жалобу и отменить обжалуемый приговор в части освобождения обвиняемого от отбывания наказания, вынеся новый приговор, которым назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Сам обвиняемый также не возражал против удовлетворения апелляционной жалобы прокурора и отметил, что его религиозные убеждения не позволяют ему выполнять никакую военную службу. Из-за глубокой веры он не может ни строить фортификационные сооружения, ни готовить еду для военных, поскольку это сделает его соучастником убийства.

Несмотря на то, что религиозное объединение, к которому он принадлежит, не имеет официального юридического статуса, он не согласился на прохождение альтернативной службы и не возражал против отбывания наказания в тюрьме.

Решение апелляционного суда

Коллегия судей, учитывая позиции сторон, а также принимая во внимание практику Верховного Суда по подобным делам, отменила обжалуемый прокуратурой приговор в части освобождения от отбывания наказания и вынесла новый, признав обвиняемого виновным по ст. 336 УК Украины и назначив ему наказание в виде трёх лет лишения свободы.

При вынесении решения апелляционный суд учёл статью 65 Конституции Украины, которая провозглашает, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью каждого гражданина.

Граждане проходят военную службу в соответствии с законом, который определяет порядок и условия выполнения этого долга.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.