Ограничения на расходные операции банков по счетам лиц, связанных с РФ, распространяются на принудительное взыскание по исполнительному производству — КХС ВС

12:26, 17 сентября 2025
КХС ВС подчеркнул, что постановление НБУ запрещает банкам проводить расходные операции со счетов компаний, имеющих конечных бенефициаров — резидентов РФ или Белоруссии, кроме случаев, за исключением прямо определенного перечня разрешенных операций.
КХС ВС пришёл к выводу, что ограничения на расходные операции по счетам лиц, связанных с РФ, распространяются и на принудительное взыскание в рамках исполнительного производства.

Установленные п. 15 постановления Национального банка от 24 февраля 2022 года № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения» (Постановление НБУ) ограничения касаются всех расходных операций по счетам юридических лиц, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты РФ/РБ, независимо от того, кто является инициатором операции (клиент или взыскатель), за исключением исчерпывающего перечня разрешённых операций.

Такие ограничения являются правомерными и обязательными для исполнения банками, в том числе при принудительном взыскании средств во исполнение судебных решений.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

ООО-1 подало иск к банку о признании незаконным отказа исполнить платёжные инструкции частного исполнителя и обязании осуществить принудительное списание средств со счёта должника (ООО-2) в рамках сводного исполнительного производства.

Исковые требования были обоснованы тем, что банк безосновательно вернул платёжные инструкции, сославшись на п. 15 Постановления НБУ, которым запрещены расходные операции по счетам юридических лиц с конечными бенефициарами — резидентами РФ.

Хозяйственный суд первой инстанции удовлетворил иск. Постановлением апелляционного хозяйственного суда решение суда первой инстанции было отменено и принято новое — об отказе в иске.

КХС ВС оставил без изменений постановление апелляционного суда, подчеркнув, что временные ограничения, установленные Постановлением НБУ, предусматривают запрет обслуживающим банкам осуществлять расходные операции по счетам резидентов РФ/РБ и юридических лиц (кроме банков), конечными бенефициарами которых являются резиденты РФ/РБ, за исключением прямо предусмотренного перечня разрешённых операций.

Согласно п. 15 Постановления НБУ, запрет распространяется на все операции, уменьшающие активы счёта клиента, независимо от инициатора — клиента или взыскателя, кроме исчерпывающего перечня разрешённых расходных операций.

КХС ВС отметил, что поскольку конечными бенефициарами ООО-2 являются резиденты РФ, а исключения, позволяющие банку проводить расходные операции, отсутствуют, действия банка по возврату платёжных инструкций частному исполнителю без исполнения были правомерными и соответствовали ограничениям, установленным п. 15 Постановления НБУ.

Ознакомиться с постановлением КХС ВС от 4 сентября 2025 года по делу № 910/12872/24 можно по ссылке.

