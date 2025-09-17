Практика судів
Обмеження на видаткові операції банків щодо рахунків осіб, пов'язаних з РФ, поширюються на примусове стягнення за виконавчим провадженням — КГС ВС

12:26, 17 вересня 2025
КГС ВС наголосив, що постанова НБУ забороняє банкам проводити видаткові операції з рахунків компаній, які мають кінцевих бенефіціарів — резидентів РФ або Білорусі, крім випадків, за винятком прямо визначеного переліку дозволених операцій.
КГС ВС дійшов висновку, що обмеження на видаткові операції за рахунками осіб, пов’язаних із РФ, поширюються і на примусове стягнення у межах виконавчого провадження.

Встановлені п. 15 постанови Національного банку від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (Постанова НБУ) обмеження стосуються всіх видаткових операцій за рахунками юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ/РБ, незалежно від того, хто є ініціатором операції (клієнт чи стягувач), за винятком вичерпного переліку дозволених операцій.

Такі обмеження є правомірними та обов'язковими для виконання банками, в тому числі при примусовому стягненні коштів на виконання судових рішень.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

ТОВ-1 подало позов до банку про визнання незаконною відмови виконати платіжні інструкції приватного виконавця та зобов’язання здійснити примусове списання коштів з рахунку боржника (ТОВ-2) у межах зведеного виконавчого провадження.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що банк безпідставно повернув платіжні інструкції, пославшись на п. 15 Постанови НБУ, яким заборонені видаткові операції з рахунків юридичних осіб із кінцевими бенефіціарами – резидентами РФ.

Місцевий господарський суд позов задовольнив. Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції було скасовано й ухвалено нове – про відмову в позові.

КГС ВС залишив без змін постанову апеляційного господарського суду,  підкресливши, що тимчасові обмеження, встановлені Постановою НБУ, передбачають заборону обслуговуючим банкам здійснювати видаткові операції за рахунками резидентів РФ/РБ та юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарами яких є резиденти РФ/РБ, за винятком прямо визначеного переліку дозволених операцій.

Згідно з п. 15 Постанови НБУ заборона поширюється на всі операції, що зменшують активи рахунку клієнта, незалежно від ініціатора – клієнта чи стягувача, окрім вичерпного переліку дозволених видаткових операцій.

КГС ВС зазначив, що оскільки кінцевими бенефіціарами ТОВ-2 є резиденти РФ, а винятки, що дозволяли б проведення видаткових операцій банком, відсутні, відповідно, дії банку щодо повернення платіжних інструкцій приватному виконавцю без виконання були правомірними та в межах обмежень, встановлених п. 15 Постанови НБУ.

Ознайомитись з постановою КГС ВС від 4 вересня 2025 року у cправі № 910/12872/24 можна за посиланням. 

