Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

За импорт без отчета суд обязал плательщика оплатить более полумиллиона гривен — детали дела

21:44, 17 сентября 2025
Налоговая победила по делу за отсутствие отчета по трансфертному ценообразованию
За импорт без отчета суд обязал плательщика оплатить более полумиллиона гривен — детали дела
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Контролирующим органом проведена документальная внеплановая невыездная проверка плательщика относительно непредставления отчета о контролируемых операциях за 2019 год. По результатам проверки составлен акт и принято налоговое уведомление-решение, которым применены штрафные санкции в размере 576,3 тыс. гривен. Об этом сообщили в Налоговой службе.

В ходе рассмотрения дела суд учел аргументы контролирующего органа о том, что в 2019 году истец совершил импортные операции на сумму более 10 млн грн с контрагентом – нерезидентом в форме LLC (Limited Liability Company). Эта организационно-правовая форма входит в перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 04.07.2017 №480 «Об утверждении перечня организационно-правовых форм», которые:

- не платят налог на прибыль (корпоративный налог), в том числе налог с доходов, полученных за пределами государства регистрации таких нерезидентов;

- и/или не являются налоговыми резидентами государства, в котором они зарегистрированы как юридические лица.

В соответствии с пп. г подпункта 39.2.1.1 подпункта 39.2.1. пункта 39.2 статьи 39 Налогового кодекса такие операции признаются контролируемыми. Однако истец не предоставил отчет о контролируемых операциях, что является нарушением требований пункта 39.4 статьи 39 НКУ. Ответственность за такое нарушение предусмотрена пунктом 120.3 статьи 120 НКУ.

Суд установил, что надлежащие, допустимые и достоверные доказательства уплаты налога на прибыль компанией нерезидентом за 2019 год не были предоставлены.

В результате 1 сентября 2025 Полтавский окружной административный суд принял решение №440/4170/25 в пользу контролирующего органа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд налоговая судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование когнитивных способностей участников отбора на должности судей местных судов завершено – известны результаты

Четверть кандидатов на должности судей, получивших доступ к тестированию, прекратили участие в отборе.

Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда

Президент назначил судью КСУ – им стал Юрий Барабаш.

Судью КАС ВС Игоря Дашутина избрали в Большую Палату Верховного Суда

Собрание судей КАС ВС по результатам тайного голосования избрало в Большую Палату ВС сроком на 3 года Игоря Дашутина.

Григорий Усик назначил Павола Жилинчика и Винфрида Шуберта членами Этического совета по отбору членов Высшего совета правосудия

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик назначил двух иностранных экспертов в Этический совет, который проверяет добропорядочность кандидатов в ВСП.

Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді