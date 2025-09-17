За импорт без отчета суд обязал плательщика оплатить более полумиллиона гривен — детали дела

Налоговая победила по делу за отсутствие отчета по трансфертному ценообразованию

Контролирующим органом проведена документальная внеплановая невыездная проверка плательщика относительно непредставления отчета о контролируемых операциях за 2019 год. По результатам проверки составлен акт и принято налоговое уведомление-решение, которым применены штрафные санкции в размере 576,3 тыс. гривен. Об этом сообщили в Налоговой службе.

В ходе рассмотрения дела суд учел аргументы контролирующего органа о том, что в 2019 году истец совершил импортные операции на сумму более 10 млн грн с контрагентом – нерезидентом в форме LLC (Limited Liability Company). Эта организационно-правовая форма входит в перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 04.07.2017 №480 «Об утверждении перечня организационно-правовых форм», которые:

- не платят налог на прибыль (корпоративный налог), в том числе налог с доходов, полученных за пределами государства регистрации таких нерезидентов;

- и/или не являются налоговыми резидентами государства, в котором они зарегистрированы как юридические лица.

В соответствии с пп. г подпункта 39.2.1.1 подпункта 39.2.1. пункта 39.2 статьи 39 Налогового кодекса такие операции признаются контролируемыми. Однако истец не предоставил отчет о контролируемых операциях, что является нарушением требований пункта 39.4 статьи 39 НКУ. Ответственность за такое нарушение предусмотрена пунктом 120.3 статьи 120 НКУ.

Суд установил, что надлежащие, допустимые и достоверные доказательства уплаты налога на прибыль компанией нерезидентом за 2019 год не были предоставлены.

В результате 1 сентября 2025 Полтавский окружной административный суд принял решение №440/4170/25 в пользу контролирующего органа.

