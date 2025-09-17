Практика судів
За імпорт без звітування суд зобов’язав платника сплатити понад пів мільйона гривень — деталі справи

21:44, 17 вересня 2025
Податкова перемогла у справі за відсутність звіту з трансфертного ціноутворення.
Контролюючим органом проведено документальну позапланову невиїзну перевірку платника щодо неподання звіту про контрольовані операції за 2019 рік. За результатами перевірки складено акт та прийнято податкове повідомлення-рішення, яким застосовано штрафні санкції у розмірі 576,3 тис. гривень. Про це повідомили у Податковій службі. 

Під час розгляду справи суд врахував аргументи контролюючого органу про те, що у 2019 році позивач здійснив імпортні операції на суму понад 10 млн грн із контрагентом – нерезидентом у формі LLC (Limited Liability Company). Ця організаційно-правова форма входить до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 04.07.2017 №480 «Про затвердження переліку організаційно-правових форм», які:

- не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів;

- та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

Відповідно до пп. г підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1. пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу такі операції визнаються контрольованими. Однак позивач не подав звіт про контрольовані операції, що є порушенням вимог пункту 39.4 статті 39 ПКУ. Відповідальність за таке порушення передбачена пунктом 120.3 статті 120 ПКУ.

Суд встановив, що належних, допустимих і достовірних доказів сплати податку на прибуток компанією нерезидентом за 2019 рік не було надано.

У результаті 1 вересня 2025 року Полтавський окружний адміністративний суд ухвалив рішення №440/4170/25 на користь контролюючого органу.

