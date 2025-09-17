Практика судов
Во Львове майор ВСУ был приговорен к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с ФСБ

21:11, 17 сентября 2025
Следствие установило, что военного завербовала ФСБ из-за его бывшей супруги, проживающей на оккупированной территории Запорожской области и сотрудничающей с российскими спецслужбами.
Железнодорожный районный суд г. Львова вынес обвинительный приговор 42-летнему уроженцу Мелитополя — действующему майору Вооружённых Сил Украины. Мужчину признали виновным в государственной измене и незаконном обращении с оружием. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствием установлено, что военнослужащий был завербован ФСБ России через свою бывшую жену — жительницу временно оккупированной территории Запорожской области. Она перешла на сторону государства-агрессора и стала посредницей в передаче информации российским спецслужбам.

В частности, её задачей было содействие в сборе разведданных о местах дислокации подразделений ВСУ, маршрутах передвижения военной техники, а также передача фотографий объектов, имеющих стратегическое значение для обороноспособности Украины.

В марте–июне 2024 года, находясь на службе во Львове в должности начальника квартирно-эксплуатационной части, обвиняемый зафиксировал на видео расположение личного состава и техники ВСУ. Полученные материалы он передавал через мессенджер Telegram.

Также, выполняя указания кураторов, обвиняемый приобрёл стартовые пакеты украинских мобильных операторов, активировал их во Львове и передал номера через бывшую жену для обеспечения связи ФСБ с агентурной сетью на территории Украины.

Кроме того, обвиняемый при неустановленных обстоятельствах приобрёл огнестрельное оружие и боеприпасы: нарезной автомат Калашникова АКС-74У и 30 патронов, которые хранил в доме во Львове. Оружие и боеприпасы были изъяты СБУ во время обыска в июне этого года.

На судебном заседании мужчина признал свою вину. Он подтвердил, что по посредничеству бывшей жены пошёл на сотрудничество с ФСБ и передал видео с местами дислокации личного состава и военной техники во Львове.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор может быть обжалован (дело № 462/6279/25).

суд Львов военные госизмена приговор

  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
