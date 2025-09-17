Практика судів
У Львові майору ЗСУ присудили 15 років тюрми за співпрацю з ФСБ

21:11, 17 вересня 2025
Слідство встановило, що військового завербувала ФСБ через його колишню дружину, яка проживає на окупованій території Запорізької області та співпрацює з російськими спецслужбами.
Фото: СБУ
Залізничний районний суд м. Львова виніс обвинувальний вирок 42-річному уродженцю Мелітополя — діючому майору Збройних Сил України. Чоловіка визнано винним у державній зраді та незаконному поводженні зі зброєю. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідством установлено, що військовослужбовець був завербований ФСБ Росії через свою колишню дружину — мешканку тимчасово окупованої території Запорізької області. Вона перейшла на бік держави-агресора та стала посередницею у передачі інформації російським спецслужбам.

Зокрема, її завданням було сприяти збору розвідувальних даних про місця дислокації підрозділів ЗСУ, маршрути переміщення військової техніки, а також передавати фотографії об’єктів, що мають стратегічне значення для обороноздатності України.

У березні–червні 2024 року, перебуваючи на службі у Львові як начальник квартирно-експлуатаційної частини, обвинувачений зафіксував на відео розташування особового складу та техніки ЗСУ. Отримані матеріали він надсилав через месенджер Telegram.

Також, виконуючи вказівки кураторів, обвинувачений придбав стартові пакети українських мобільних операторів, активував їх у Львові та передав номери через ексдружину для забезпечення зв’язку ФСБ з агентурною мережею на території України.

Також обвинувачений придбав за невстановлених обставин вогнепальну зброю та боєприпаси: нарізний автомат Калашникова АКС-74У, 30 набоїв, які зберігав у будинку у Львові. Зброю та боєприпаси вилучила СБУ під час обшуку в нього у червні цього року.

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав. Він підтвердив, що за посередництва колишньої дружини пішов на співпрацю з ФСБ та передав відео місць дислокації особового складу та військової техніки у Львові. 

Вироком суду йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще може бути оскаржений (справа  № 462/6279/25).

