Военнослужащий не захотел служить в ТЦК и его отправили за решетку

14:20, 19 сентября 2025
В суде мужчина заявил, что желает и дальше проходить военную службу в любой другой воинской части, но не в ТЦК.
Фото: freeradio.com.ua
В Чернигове перед судом предстал военнослужащий, который отказался проходить службу в ТЦК. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Об этом говорится в приговоре Деснянского районного суда города Чернигова по делу от 2 сентября 2025 года № 750/7381/24 (производство № 1-кп/750/118/25).

Обвиняемый, являющийся участником боевых действий, после лечения в госпитале был назначен на должность в Черниговский областной ТЦК. Но по назначению он не явился, и командование подало его в розыск как самовольно оставившего часть. Впоследствии военнослужащий самостоятельно прибыл к месту службы, был задержан, взят под стражу, а уголовное дело передано в суд.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. Он заявил, что не явился на службу по состоянию здоровья. Все время находился по месту своего проживания, был на связи, но ему никто не звонил и не разыскивал его. Сам он также не сообщил воинской части о месте своего нахождения. После того как прошел лечение в госпитале, вернулся на службу.

«Отметил, что желает и дальше проходить военную службу в любой другой воинской части, но не в ТЦК. Обвиняемый также просил учесть, что воевал с 2022 года, в СЗЧ оказался не из боевой части, имеет двоих детей на иждивении, старший сын также на войне. Подчеркнул, что не отказывается проходить военную службу, однако не желает служить в ТЦК, а другую часть найти самому сложно. Сейчас имеет болезненное состояние, врачи СИЗО прописали принимать лекарства на постоянной основе», — говорится в деле.

Командир воинской части, где проходил службу мужчина, предоставил справку, что его подчиненный действительно был направлен в Черниговскую областную психоневрологическую больницу с диагнозом: невротические реакции, ситуационно обусловленные употреблением алкоголя, находился на стационарном лечении. Также подсудимый находился на стационарном лечении в кардиологическом отделении с диагнозом: гипертоническая болезнь I ст., степень 3, риск умеренный.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК Украины («Самовольное оставление воинской части»), и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

До вступления приговора в законную силу суд продлил действие примененной к мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

