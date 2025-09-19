Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Військовослужбовець не захотів служити в ТЦК і його відправили за ґрати

14:20, 19 вересня 2025
У суді чоловік заявив, що бажає і надалі проходити військову службу в будь-якій іншій військовій частині, але не в ТЦК.
Військовослужбовець не захотів служити в ТЦК і його відправили за ґрати
Фото: freeradio.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернігові перед судом постав військовослужбовець, який відмовився проходити службу в ТЦК. Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років. Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду міста Чернігова у справі від 2 вересня 2025 року № 750/7381/24 (провадження № 1-кп/750/118/25).

Обвинуваченого, який є учасником бойових дій, після лікування в госпіталі призначили на посаду в Чернігівський обласний ТЦК. Але за призначенням він не з'явився і командування подало його в розшук, як такого, що самовільно залишив частину. Згодом військовослужбовець самостійно з'явився до місця служби, був затриманий, узятий під варту, а кримінальну справу передано до суду.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Він заявив, що не з’явився на службу за станом здоровя. Весь час знаходився за місцем свого проживання, був на зв`язку, але йому ніхто не телефонував та не шукав його. Сам він також не повідомив військову частину про місце свого знаходження. Після того, як пройшов лікування у шпиталі, повернувся на службу.

«Зазначив, що бажає і надалі проходити військову службу в будь-якій іншій військовій частині, але не в ТЦК. Обвинувачений також просив врахувати, що воював з 2022 року, в СЗЧ опинився не з бойової частини, має двох дітей на утриманні, старший син також на війні. Наголосив на тому, що не відмовляється проходити військову службу, проте не бажає служити в ТЦК, а іншу частину знайти самому складно. Зараз має хворобливий стан, лікарі СІЗО прописали приймати ліки на постійній основі», - йдеться у справі.

Командир військової частини, де проходив службу чоловік, надав довідку, що його підлеглий дійсно був скерований до Чернігівської обласної психо-неврологічної лікарні з діагнозом: невротичні реакції ситуаційно обумовлені вживанням алкоголю, перебував на стаціонарному лікуванні. Також підсудний перебував на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з діагнозом: гіпертонічна хвороба І ст., ступінь 3, ризик помірний.

Суд визнав чоловік винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України  («Самовільне залишення військової частини»), та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років.

До набрання вироком законної сили суд продовжив дію застосованого щодо чоловіка запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду Чернігів судова практика ТЦК військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду