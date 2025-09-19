Військовослужбовець не захотів служити в ТЦК і його відправили за ґрати

У суді чоловік заявив, що бажає і надалі проходити військову службу в будь-якій іншій військовій частині, але не в ТЦК.

У Чернігові перед судом постав військовослужбовець, який відмовився проходити службу в ТЦК. Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років. Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду міста Чернігова у справі від 2 вересня 2025 року № 750/7381/24 (провадження № 1-кп/750/118/25).

Обвинуваченого, який є учасником бойових дій, після лікування в госпіталі призначили на посаду в Чернігівський обласний ТЦК. Але за призначенням він не з'явився і командування подало його в розшук, як такого, що самовільно залишив частину. Згодом військовослужбовець самостійно з'явився до місця служби, був затриманий, узятий під варту, а кримінальну справу передано до суду.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Він заявив, що не з’явився на службу за станом здоров’я. Весь час знаходився за місцем свого проживання, був на зв`язку, але йому ніхто не телефонував та не шукав його. Сам він також не повідомив військову частину про місце свого знаходження. Після того, як пройшов лікування у шпиталі, повернувся на службу.

«Зазначив, що бажає і надалі проходити військову службу в будь-якій іншій військовій частині, але не в ТЦК. Обвинувачений також просив врахувати, що воював з 2022 року, в СЗЧ опинився не з бойової частини, має двох дітей на утриманні, старший син також на війні. Наголосив на тому, що не відмовляється проходити військову службу, проте не бажає служити в ТЦК, а іншу частину знайти самому складно. Зараз має хворобливий стан, лікарі СІЗО прописали приймати ліки на постійній основі», - йдеться у справі.

Командир військової частини, де проходив службу чоловік, надав довідку, що його підлеглий дійсно був скерований до Чернігівської обласної психо-неврологічної лікарні з діагнозом: невротичні реакції ситуаційно обумовлені вживанням алкоголю, перебував на стаціонарному лікуванні. Також підсудний перебував на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з діагнозом: гіпертонічна хвороба І ст., ступінь 3, ризик помірний.

Суд визнав чоловік винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України («Самовільне залишення військової частини»), та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років.

До набрання вироком законної сили суд продовжив дію застосованого щодо чоловіка запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

