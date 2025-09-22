Женщина в суде доказала совместное проживание с наследодателем и получила право на наследство — детали дела

Апелляционный суд отменил отказ в наследстве из-за отсутствия регистрации брака.

Ровенский апелляционный суд признал доказанным факт проживания женщины с наследодателем одной семьёй без официальной регистрации брака. Это решение отменило отказ местного суда и предоставило истице право на наследование. Об этом сообщили в апелляционном суде.

Обстоятельства дела

Суду известно, что после смерти наследодателя открылось наследство. Истица, которая проживала со спадкодавцем в фактических брачных отношениях, подала частному нотариусу заявление о принятии наследства.

Других наследников после смерти наследодателя не установлено, с заявлением о принятии наследства никто не обращался.

Истица обратилась с иском к крестнику наследодателя и сельсовету об установлении факта постоянного проживания с наследодателем одной семьёй без регистрации брака в течение пяти лет.

Суд первой инстанции отказал истице в удовлетворении исковых требований, что и стало основанием для обжалования такого судебного решения в Ровенском апелляционном суде.

Позиция апелляционного суда

Коллегия судей пришла к выводу об удовлетворении апелляционных требований истицы, поскольку не согласилась с выводом суда предыдущей инстанции о том, что каких-либо надлежащих и достоверных доказательств, кроме показаний свидетелей, в подтверждение факта совместного проживания истица суду не предоставила.

Согласно чч. 2–4 ст. 3 Семейного кодекса Украины семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. Семья создаётся на основании брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях, не запрещённых законом и таких, что не противоречат моральным устоям общества.

Толкование указанной нормы указывает, что для признания статуса семьи необходимо установить три составляющих: лица совместно проживали; эти лица связаны общим бытом; эти лица имеют взаимные права и обязанности (постановление Верховного Суда в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда от 18 сентября 2023 года по делу № 582/18/21 (производство № 61-20968сво21)).

Спорные правоотношения относительно установления факта, имеющего юридическое значение, регулируются гл. 6 разд. IV ГПК Украины.

Проживание одной семьёй мужчины и женщины без регистрации брака является специальным (определённым законом, законным) основанием для возникновения у мужчины и женщины некоторых прав и обязанностей, в частности, права на наследование.

Согласно ст. 1264 Гражданского кодекса Украины в четвёртую очередь право на наследование по закону имеют лица, которые проживали со наследодателем одной семьёй не менее пяти лет до времени открытия наследства.

Конституционный Суд Украины в своём решении от 3 июня 1999 года № 5-рп/99 отметил: обязательным условием для признания лиц членами семьи является факт совместного проживания, ведения общего хозяйства, наличие совместных расходов, покупки имущества для общего пользования, участия в расходах на содержание жилья, его ремонт, наличие других обстоятельств, подтверждающих реальность семейных отношений.

В постановлении Верховного Суда от 7 февраля 2024 года по делу № 383/821/22 (производство № 61-5935св23) указано, что «предметом доказывания при рассмотрении дела об установлении факта проживания одной семьёй является, прежде всего, совокупность обстоятельств, которые согласно закону составляют основные признаки семьи: совместное проживание, связанность общим бытом, наличие взаимных прав и обязанностей, что определено частью второй ст. 3 СК Украины».

Обращаясь в суд с иском, для подтверждения факта проживания со наследодателем одной семьёй без регистрации брака в течение пяти лет, истица ссылалась на показания свидетелей, которые подтвердили факт её проживания со наследодателем, на справки ЦПАУ, предоставленные сельсоветом, квитанции из бюро ритуальных услуг о приобретении товаров и совершении обряда похорон, а также чек об оплате поминального обеда.

Постороннее лицо, которое не проживало со наследодателем, не может иметь в своём распоряжении такие доказательства. Поэтому апелляционный суд пришёл к выводу о доказанности факта ведения совместного хозяйства истицы и наследодателя в течение пяти лет и до дня его смерти, факта наличия у истицы общего с ним бюджета, совместного приобретения имущества в интересах семьи.

Таким образом, представленные истицей доказательства являются достаточными для подтверждения факта её проживания вместе со наследодателем одной семьёй не менее пяти лет до времени открытия наследства.

Суд предыдущей инстанции безосновательно не принял во внимание доказательства истицы, указав в обжалуемом ею решении, что они опровергаются показаниями свидетелей, которых суд допросил по ходатайству крестника наследодателя, который также претендовал на наследство крёстного.

Крестник не может быть надлежащим ответчиком по делу, не является наследником его имущества и его интересы в этом споре не затрагиваются.

Учитывая все обстоятельства дела, Ровенский апелляционный суд постановил отменить обжалуемое истицей решение местного суда, удовлетворив её иск к ответчикам об установлении факта проживания одной семьёй мужчины и женщины без регистрации брака и установив факт совместного проживания одной семьёй, как мужа и жены без регистрации брака (дело № 557/1719/23).

