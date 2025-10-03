Суд признал фиктивным одесское ООО и прекратил его деятельность

Одесский окружной административный суд прекратил деятельность одного из обществ, сочтя его учредительные документы недействительными.

Одесский окружной административный суд по делу № 420/2286/25 поддержал иск ГНС в Одесской области, отменил государственную регистрацию учредительных документов общества и принял решение о прекращении его деятельности. Это решение уже вступило в законную силу. Об этом сообщили в ГНС.

Контролирующие органы, согласно Налоговому кодексу Украины, имеют право обращаться в суд, в частности с требованием о прекращении деятельности юридического лица или предпринимателя-физического лица, а также о признании учредительных документов предприятия недействительными.

В соответствии с Хозяйственным кодексом, предпринимательская деятельность может быть прекращена по решению суда в случаях, предусмотренных законом.

Приговор суда и доказательства фиктивности

ГНС в Одесской области получен приговор Приморского районного суда г. Одесса от 08.11.2024 по делу о совершении Лицо1 уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины, вынесенный по факту внесения заведомо ложных сведений в документы, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица, а именно Общества. По состоянию на 10.12.2024 приговор вступил в законную силу.

Приговором установлено, что лицо намерения осуществлять деятельность как руководитель и учредитель ООО не имело, при этом понимало, что оно вносит ложные сведения в документы, которые согласно закону подаются для проведения государственной регистрации вышеуказанного юридического лица, поскольку Лицо1 и неустановленное следствием лицо договорились, что оно будет числиться как руководитель и учредитель, однако к деятельности юридического лица не будет иметь никакого отношения, а финансово-хозяйственной деятельностью будут заниматься другие лица.

Будучи учредителем и директором ООО, гражданин не осуществлял никакой финансово-хозяйственной деятельности, не заключал и не исполнял хозяйственные договоры с контрагентами, не управлял расчетными счетами, не вел бухгалтерский учет, не подписывал и не подавал налоговую отчетность и не осуществлял никаких других действий по ведению хозяйственной деятельности указанным предприятием.

Законодательное регулирование и ответственность

Отношения, возникающие в сфере государственной регистрации юридических лиц, общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц-предпринимателей регулирует Закон Украины от 15.05.2003 № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований».

Пунктом 7 части 1 статьи 4 Закона № 755 определено, что государственная регистрация базируется на принципе объективности, достоверности и полноты сведений в Едином государственном реестре.

Учредители (участники) юридического лица несут ответственность за соответствие учредительных документов законодательству, а также за соответствие перевода текста документов в случаях, определённых пунктом 1 части первой статьи 15 этого Закона. Лица, виновные во внесении в учредительные документы или другие документы, подаваемые для государственной регистрации, заведомо ложных сведений, подлежащих внесению в Единый государственный реестр, несут ответственность, установленную законом (ч.ч.3, 4 ст.35 Закона №755).

Приговор суда в уголовном производстве, определение о закрытии уголовного производства и освобождении лица от уголовной ответственности или постановление суда по делу об административном правонарушении, которые вступили в законную силу, являются обязательными для административного суда, рассматривающего дело о правовых последствиях действий или бездействия лица, в отношении которого вынесен приговор, определение или постановление суда, лишь в вопросе, имели ли место эти действия (бездействие) и были ли они совершены этим лицом.

Предпринимательство – это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

Признаками фиктивности, которые дают основания для обращения в суд о прекращении юридического лица или прекращении деятельности физическим лицом-предпринимателем, в том числе признания регистрационных документов недействительными, являются: регистрация (перерегистрация) на недействительные (утраченные, утерянные) и поддельные документы; нерегистрация в государственных органах, если обязанность регистрации предусмотрена законодательством; регистрация (перерегистрация) в органах государственной регистрации физическими лицами с последующей передачей (оформлением) во владение или управление подставным (несуществующим), умершим, без вести пропавшим лицам либо таким лицам, которые не имели намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность или реализовывать полномочия; регистрация (перерегистрация) и осуществление финансово-хозяйственной деятельности без ведома и согласия его учредителей и назначенных в законном порядке руководителей.

Таким образом, ст. 55-1 ХКУ содержит признаки (критерии), по которым юридическое лицо или деятельность физического лица-предпринимателя могут быть признаны фиктивными, то есть такими, в которых внешняя организационно-правовая форма не соответствует её сути и цели создания. Признаки фиктивности должны быть доказаны надлежащими, допустимыми и достоверными доказательствами.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 05.02.2019 года по делу №826/25343/15 (№К/9901/31854/18).

Факт фиктивного предпринимательства общества установлен в рамках рассмотрения уголовного дела, соответственно сведения об Обществе, содержащиеся в ЕГРПОУ, являются недостоверными.

Учитывая изложенное, суд считает, что имеются достаточные основания для признания недействительными учредительных документов субъекта хозяйствования – Общества, с учетом приведенных выше обстоятельств.

