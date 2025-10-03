Практика судов
На три должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС по квоте Совета судей есть только три претендента

13:12, 3 октября 2025
Отбирать членов ВККС хотят два судьи хозяйственной юрисдикции и судья в отставке.
Совет судей Украины 3 октября 2025 года со второй попытки внес на рассмотрение Высшего совета правосудия предложения о назначении членов второго состава Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов ВККС по квоте Совета судей.

Всего на три должности членов Конкурсной комиссии по квоте Совета судей претендовали три кандидата.

То есть, значительного ажиотажа, в отличие от 2021 года, когда Совет судей также принимал участие в формировании Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС, в 2025 году уже не было.

В 2021 году, напомним, членами Конкурсной комиссии от Совета судей хотели стать 7 кандидатов.

Согласно решению Совета судей, 3 октября предложения внесены в отношении следующих лиц:

КОТКОВ Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда города Киева (18 голосов членов Совета судей «за», 1 воздержался)

ПЕТРОВ Владимир Степанович – судья Хозяйственного суда Одесской области (19 голосов «за»)

ГРИГОРОВ Андрей Николаевич – судья Второго апелляционного административного суда в отставке (16 голосов «за», 3 члена Совета судей воздержались от голосования).

Финальное решение о назначении членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС остается за Высшим советом правосудия.

Напомним, что новый состав Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС состоит из трех представителей Совета судей, одного представителя от Совета адвокатов, одного представителя от Совета прокуроров и одного представителя от Национальной академии правовых наук.

Автор: Вячеслав Хрипун

 

