На три посади членів Конкурсної комісії з добору членів ВККС по квоті РСУ є лише три претенденти

Відбирати членів ВККС хочуть два судді господарської юрисдикції та суддя у відставці.

Джерело фото: РСУ

Рада суддів України 3 жовтня 2025 року з другої спроби внесла на розгляд Вищої ради правосуддя пропозиції щодо призначення членів другого складу Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС по квоті РСУ.

Всього на три посади членів Конкурсної комісії по квоті РСУ претендували три кандидати.

Тобто, значного ажіотажу, на відміну від 2021 року, коли РСУ також брала участь у формуванні Конкурсної комісії з добору членів ВККС, у 2025 році вже не було.

У 2021 році, нагадаємо, членами Конкурсної комісії від РСУ хотіли стати 7 кандидатів.

Відповідно до рішення РСУ, 3 жовтня пропозиції внесені стосовно наступних осіб:

КОТКОВ Олександр Васильович – суддя Господарського суду міста Києва (18 голосів членів РСУ «за», 1 утримався)

ПЕТРОВ Володимир Степанович – суддя Господарського суду Одеської області (19 голосів «за»)

ГРИГОРОВ Андрій Миколайович – суддя Другого апеляційного адміністративного суду у відставці (16 голосів «за», 3 члени РСУ утрималися від голосування).

Фінальне рішення щодо призначення членів Конкурсної комісії з відбору членів ВККС залишається за Вищою радою правосуддя.

Нагадаємо, що новий склад Конкурсної комісії з добору членів ВККС складається з трьох представників Ради суддів, одного представника від Ради адвокатів, одного представника від Ради прокурорів та одного представника від Національної академії правових наук.

Автор: В’ячеслав Хрипун

