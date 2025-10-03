Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников действовал по заказу спецслужб РФ — СБУ

В СБУ заявили, что более года назад фигурант, проживая во Львове, был завербован российскими спецслужбистами.

Служба безопасности Украины сообщила, что собраны неопровержимые доказательства государственной измены со стороны подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия Михаила Сцельникова.

В спецслужбе заявили, что более года назад фигурант, проживая во Львове, был завербован российскими спецслужбистами. С того времени он получал вражеские задания и «отчитывался» врагу об их выполнении.

«В частности, он сначала отслеживал и передавал рашистам локации Сил обороны, а также пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с горючим.

После проверки готовности агента к выполнению «более сложного» задания российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению», — заявили в СБУ.

Отмечается, что для выполнения «заказа» государства-агрессора злоумышленник отслеживал распорядок дня и маршруты передвижения народного депутата. Одновременно с этим, по данным следствия, киллер готовил план своего побега за границу после совершения убийства.

Однако правоохранители предотвратили его выезд и задержали фигуранта на Хмельниччине, откуда он планировал нелегально выехать из Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как известно, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Добавим, что перед началом судебного заседания мужчина заявил, что убийство было его личной «местой украинским властям».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители задержали подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Позже задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

В СБУ заявили, что имеющаяся информация свидетельствует о «российском следе» в убийстве Андрея Парубия.

