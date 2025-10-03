Практика судов
  1. В Украине

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия Михаил Сцельников действовал по заказу спецслужб РФ — СБУ

18:28, 3 октября 2025
В СБУ заявили, что более года назад фигурант, проживая во Львове, был завербован российскими спецслужбистами.
Фото: varta1.com.ua
Служба безопасности Украины сообщила, что собраны неопровержимые доказательства государственной измены со стороны подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия Михаила Сцельникова.

В спецслужбе заявили, что более года назад фигурант, проживая во Львове, был завербован российскими спецслужбистами. С того времени он получал вражеские задания и «отчитывался» врагу об их выполнении.

«В частности, он сначала отслеживал и передавал рашистам локации Сил обороны, а также пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с горючим.

После проверки готовности агента к выполнению «более сложного» задания российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению», — заявили в СБУ.

Отмечается, что для выполнения «заказа» государства-агрессора злоумышленник отслеживал распорядок дня и маршруты передвижения народного депутата. Одновременно с этим, по данным следствия, киллер готовил план своего побега за границу после совершения убийства.

Однако правоохранители предотвратили его выезд и задержали фигуранта на Хмельниччине, откуда он планировал нелегально выехать из Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как известно, подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Добавим, что перед началом судебного заседания мужчина заявил, что убийство было его личной «местой украинским властям».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители задержали подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея ПарубияПозже задержанному 52-летнему львовянину сообщено о подозрении.

Напомним, Андрей Парубий был застрелен в Сиховском районе Львова нападавшим, который был одет, как курьер службы доставки, и скрылся с места преступления. Правоохранительные органы продолжают розыск злоумышленника.

В СБУ заявили, что имеющаяся информация свидетельствует о «российском следе» в убийстве Андрея Парубия.

Минобороны тестирует штрафы в «Резерв+» за нарушение воинского учета

Недавно Минобороны сообщило об автоматической постановке на учет мужчин 25-60 лет без ТЦК и ВВК, а теперь тестирует штрафы в «Резерв+»

Юрий Бучацкий, которого задержала СБУ, не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности – Минюст

В Минюсте подчеркнули, что задержанный заместитель начальника Управления Юрий Бучацкий не использовал свое служебное положение для противоправной деятельности.

Международные партнеры финансируют зарплаты чиновников, но пока не согласились финансировать зарплаты военных – может ли сокращение окладов должностных лиц до 80 тысяч обеспечить увеличение зарплат военных

Зарплаты чиновников и должностных лиц финансируются за счет средств международных партнеров, но партнеры до сих пор не считают целесообразным финансировать зарплаты военнослужащих.

Порядок регулярного оценивания судей, который ВККС приняла 29 сентября, до сих пор не опубликован

ВККС сообщила о том, что утвердила Порядок регулярного оценивания судей 29 сентября, однако соответствующий документ до сих пор отсутствует на сайте Комиссии.

На три должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС по квоте Совета судей есть только три претендента

Отбирать членов ВККС хотят два судьи хозяйственной юрисдикции и судья в отставке.

