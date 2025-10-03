ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Великоалександровский районный суд Херсонской области

Судья, который намеревался быть командирован в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию свои документы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей назначила вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Великоалександровский районный суд Херсонской области 1 судьи. Об этом сообщили в ВККС.

Рассмотрение вопроса будет проходить 29 октября 2025 в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Судья, который намеревался быть командирован в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, в которую добавить свои документы.

Напомним, ВККС рассмотрела вопрос о декларациях двух судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.