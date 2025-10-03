ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Великоолександрівського районного суду Херсонської області

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії свої документи.

Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Великоолександрівського районного суду Херсонської області 1 судді. Про це повідомили у ВККС.

Розгляд питання відбуватиметься 29 жовтня 2025 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

