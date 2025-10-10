В Виннице суд наказал мужчину, который застрелил собаку на глазах у ребенка

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе собственного дома в Виннице, из пневматической винтовки выстрелил в собаку, выбежавшую со двора соседки.

Винницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы сторон и оставил без изменений приговор Винницкого городского суда, которым мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Об этом сообщил Винницкий апелляционный суд.

Согласно материалам дела, 3 августа 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома в Виннице, из пневматической винтовки выстрелил в собаку, выбежавшую со двора соседки. Выстрел произошел на глазах женщины и ее несовершеннолетней дочери. Животное погибло.

Суд первой инстанции по делу №127/32694/24 признал жителя Винницы виновным в жестоком обращении с животным в присутствии несовершеннолетнего и назначил ему наказание:

Пять лет лишения свободы (срок исчислять со дня задержания для исполнения приговора).

Гражданские иски потерпевших удовлетворены: суд взыскал с обвиняемого материальный и моральный ущерб:

материальный ущерб — 26 046,54 грн (расходы на лечение ребенка и др.);

моральный ущерб — 25 000 грн потерпевшей и 25 000 грн — несовершеннолетней дочери;

расходы на правовую помощь потерпевшей — 21 000 грн.

Суд также взыскал расходы на экспертизы в размере 6 058,24 грн и решил вопрос относительно вещественных доказательств (часть из них подлежала конфискации или уничтожению).

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции: доказательства собраны полно, приговор законный и обоснованный.

В то же время суд уточнил порядок распоряжения вещественными доказательствами, оставив арест на оружие до полного исполнения приговора в части компенсаций потерпевшим.

Решение апелляционного суда вступило в законную силу.

