В Виннице суд наказал мужчину, который застрелил собаку на глазах у ребенка

Винницкий апелляционный суд рассмотрел апелляционные жалобы сторон и оставил без изменений приговор Винницкого городского суда, которым мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Об этом сообщил Винницкий апелляционный суд.
Согласно материалам дела, 3 августа 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе своего дома в Виннице, из пневматической винтовки выстрелил в собаку, выбежавшую со двора соседки. Выстрел произошел на глазах женщины и ее несовершеннолетней дочери. Животное погибло.
Суд первой инстанции по делу №127/32694/24 признал жителя Винницы виновным в жестоком обращении с животным в присутствии несовершеннолетнего и назначил ему наказание:
Пять лет лишения свободы (срок исчислять со дня задержания для исполнения приговора).
Гражданские иски потерпевших удовлетворены: суд взыскал с обвиняемого материальный и моральный ущерб:
Суд также взыскал расходы на экспертизы в размере 6 058,24 грн и решил вопрос относительно вещественных доказательств (часть из них подлежала конфискации или уничтожению).
Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции: доказательства собраны полно, приговор законный и обоснованный.
В то же время суд уточнил порядок распоряжения вещественными доказательствами, оставив арест на оружие до полного исполнения приговора в части компенсаций потерпевшим.
Решение апелляционного суда вступило в законную силу.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.