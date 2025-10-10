У Вінниці суд покарав чоловіка, який застрелив собаку на очах у дитини

Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на подвір’ї власного будинку у Вінниці, з пневматичної гвинтівки вистрелив у собаку, яка вибігла з двору сусідки.

Вінницький апеляційний суд розглянув апеляційні скарги сторін і залишив без змін вирок Вінницького міського суду, яким чоловіка визнано винним у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 3 ст. 299 КК України). Про це повідомив Вінницький апеляційний суд.

За матеріалами справи, 3 серпня 2024 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на подвір’ї власного будинку у Вінниці, з пневматичної гвинтівки вистрелив у собаку, яка вибігла з двору сусідки. Постріл стався на очах жінки та її неповнолітньої доньки. Тварина загинула.

Суд першої інстанції у справі № 127/32694/24 визнав вінничанина винним у жорстокому поводженні з твариною у присутності неповнолітнього, і призначив йому покарання:

П’ять років позбавлення волі (строк рахувати з дня затримання на виконання вироку).

Цивільні вимоги потерпілих задоволено: суд стягнув з обвинуваченого матеріальну шкоду та моральну шкоду:

матеріальна шкода — 26 046,54 грн (витрати на лікування дитини тощо);

моральна шкода — 25 000 грн потерпілій та 25 000 грн — неповнолітній дочці;

витрати на правову допомогу потерпілої — 21 000 грн.

Суд також стягнув витрати на експертизи 6 058,24 грн та вирішив питання щодо речових доказів (початково частина речових доказів підлягала конфіскації/знищенню).

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції: докази зібрано повно, вирок законний і обґрунтований.

Водночас суд уточнив порядок розпорядження речовими доказами, залишивши арешт на зброю до повного виконання вироку в частині компенсацій потерпілим.

Рішення апеляційного суду набрало законної сили.

