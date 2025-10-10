Апелляционный суд отказал истице в определении дополнительного срока для принятия наследства

Истица пропустил срок подачи заявления о принятии наследства

Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу истца, поданную на решение местного суда, которым ей было отказано в удовлетворении иска, поданного к поселковому совету, о определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства.

Апеллянтка просила отменить оспариваемое ею судебное решение и вынести новое — об удовлетворении её исковых требований.

Коллегия судей отказала истцу в удовлетворении апелляционной жалобы и оставила решение суда предыдущей инстанции без изменений по следующим основаниям. Об этом сообщили в апелляционном суде.

Обстоятельства дела и аргументы сторон

Из материалов дела известно, что после смерти родного брата истца открылось наследство.

Частный нотариус отказал ей в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону, указав в постановлении причины: пропуск шестимесячного срока на принятие наследства и непроживание со наследодателем на момент его смерти.

Именно это побудило истца обратиться в суд с соответствующим иском, в котором, как и в апелляционной жалобе, она указала на незнание порядка обращения за оформлением наследства, а также ссылалась на обстоятельство введения в Украине военного положения.

Правила ч. 3 ст. 1271 Гражданского кодекса Украины о предоставлении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства могут быть применены, если: 1) у наследника имелись препятствия для подачи такого заявления, 2) эти обстоятельства признаны судом уважительными. Если же у наследника препятствий для подачи заявления не было, а он не воспользовался правом на принятие наследства, то правовые основания для определения дополнительного срока для принятия наследства отсутствуют.

Такого вывода придерживается Верховный Суд Украины при рассмотрении дела № 6‑1486цс15.

Суд установил, что истец знала о смерти своего брата и именно она за свой счёт произвела его похоронение.

По общему правилу, решая вопрос определения лицу дополнительного срока, суд исследует уважительность причин пропуска срока для принятия наследства. При этом необходимо исходить из того, что уважительными являются причины, связанные с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для наследника в совершении этих действий.

Как уже отмечалось, при рассмотрении дел об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства следует также учитывать, что дополнительный срок определяется в том случае, если суд признает причины пропуска срока для принятия наследства уважительными. В указанной категории дел обязательно обоснование в мотивировочной части судебного решения уважительности причины пропуска срока для подачи заявления о принятии наследства.

Уважительными причинами пропуска срока признаются, в частности: 1) продолжительная болезнь наследников; 2) большое расстояние между местом постоянного проживания наследников и местом нахождения наследственного имущества; 3) сложные условия труда, связанные, в частности, с длительными командировками, в том числе зарубежными; 4) пребывание наследников на срочной службе в составе Вооружённых Сил Украины; 5) неосведомлённость наследников о наличии завещания и т. д.

Выводы суда и основания отказа

С учётом изложенного выше, суд не нашёл оснований для определения истцу дополнительного срока для принятия наследства, поскольку в ходе рассмотрения дела она не представила суду доказательств того, что причины пропуска шестимесячного срока для подачи заявления о принятии наследства являются уважительными, связаны с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями.

Фактической причиной пропуска, на которую ссылалась истец, было неосведомлённость о положениях закона, устанавливающего сроки обращения с заявлением о выдаче свидетельства о наследстве, и такую причину суд не может считать уважительной и объективной. Любые другие сведения о том, что истец в течение шестимесячного срока после смерти наследодателя или с учётом изменений относительно приостановления такого срока, но не более чем на 4 месяца, была лишена возможности обратиться в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства, не установлены.

Действительно, Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года в Украине было введено военное положение, действие которого впоследствии неоднократно продлевалось.

С 29 июня 2022 года на основании постановления Кабинета Министров Украины от 24 июня 2022 года № 719 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно нотариата и государственной регистрации в условиях военного положения» имело место приостановление шестимесячного срока для принятия наследства.

Так, п. 3 постановления КМУ от 28 февраля 2022 года № 164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения» предусмотрено, что течение срока для принятия наследства или отказа от её принятия приостанавливается на время действия военного положения, но не более чем на 4 (четыре) месяца. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам после окончания срока для принятия наследства.

Таким образом, к общему шестимесячному сроку с дня смерти наследодателя на принятие наследства прибавляется ещё 4 месяца, и в целом это будет 10 месяцев. Изменения к постановлению № 164 вступили в силу 29.06.2022 года, то есть в момент, когда истец фактически уже пропустила срок на принятие наследства. Её обращение имело место в октябре 2024 года, что предваряло обращение в суд с этим иском.

Исходя из вышеизложенного, ссылка на обстоятельство введения в Украине военного положения как на уважительную причину пропуска срока обращения с заявлением о принятии наследства является несостоятельной.

Отклоняя апелляционную жалобу, апелляционный суд также учёл постановление Большой Палаты Верховного Суда от 26 июня 2024 года по делу № 686/5757/23 (производство № 14‑50цс24), в котором сделан вывод, что принцип пропорциональности тесно связан с принципом правовладения (верховенства права): принцип правовладения является фундаментом, на котором базируется принцип пропорциональности, а принцип пропорциональности и есть условие реализации принципа правовладения и одновременно его неотъемлемое следствие.

Учитывая, что истец не доказала существование объективных, непреодолимых обстоятельств, которые делали невозможным её своевременное обращение с заявлением о принятии наследства после смерти брата, апелляционный суд пришёл к выводу о неуважительности причин пропуска этого срока, что, в свою очередь, является основанием для отказа в удовлетворении заявления о предоставлении ей дополнительного срока на принятие наследства.

Ознакомиться с постановлением Ровенского апелляционного суда по делу № 571/2260/24 можно в ЕДРСР.

