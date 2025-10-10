Апеляційний суд відмовив позивачці у визначенні додаткового строку для прийняття спадщини

Позивачка пропустила строк подання заяви про прийняття спадщини

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський апеляційний суд переглянув апеляційну скаргу позивачки, подану на рішення місцевого суду, яким їй відмовлено у задоволенні позову, поданого до селищної ради, про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Апелянтка просила скасувати оскаржене нею судове рішення й у хвалити нове — про задоволення її позовних вимог.

Колегія суддів відмовила позивачці у задоволенні апеляційної скарги та залишила рішення суду попередньої інстанції без змін за наступних підстав. Про це розповіли у апеляційному суді.

Обставини справи та аргументи сторін

Із матеріалів справи відомо, що після смерті рідного брата позивачки відкрилася спадщина.

Приватний нотаріус відмовив їй у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом, вказавши у постанові причини: пропуск шестимісячного строку на прийняття спадщини та не проживання зі спадкодавцем на момент його смерті.

Це й спонукало позивачку до звернення в суд із відповідним позовом, у якому, як і в апеляційній скарзі, вона вказала на незнання порядку звернення за оформленням спадщини, а також посилалася на обставину введення в Україні воєнного стану.

Правила ч.3 ст. 1271 Цивільного кодексу України про надання додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини можуть бути застосовані, якщо: 1) у спадкоємця були перешкоди для подання такої заяви, 2) ці обставини визнані судом поважними. Якщо ж у спадкоємця перешкод для подання заяви не було, а він не скористався правом на прийняття спадщини, то правові підстави для визначення додаткового строку для прийняття спадщини відсутні.

Такого висновку дійшов Верховний Суд України при розгляді справи № 6-1486цс15.

Суд встановив, що позивачка знала про смерть свого брата і саме вона своїм коштом здійснила його поховання.

За загальним правилом, вирішуючи питання визначення особі додаткового строку, суд досліджує поважність причин пропуску строку для прийняття спадщини. При цьому необхідно виходити з того, що поважними є причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

Як уже зазначалося, при вирішенні справ про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини слід також враховувати, що додатковий строк визначається у разі, якщо суд визнає причини пропуску строку для прийняття спадщини поважними. У зазначеній категорії справ є обов’язковим обґрунтування в мотивувальній частині судового рішення поважності причини пропуску строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Поважними причинами пропуску строку визнаються, зокрема: 1) тривала хвороба спадкоємців; 2) велика відстань між місцем постійного проживання спадкоємців і місцем знаходження спадкового майна; 3) складні умови праці, які пов’язані, зокрема, з тривалими відрядженнями, в тому числі закордонними; 4) перебування спадкоємців на строковій службі у складі Збройних Сил України; 5) необізнаність спадкоємців про наявність заповіту тощо.

Висновки суду та підстави відмови

З урахуванням викладеного вище, суд не знайшов підстав для визначення позивачці додаткового строку для прийняття спадщини, оскільки під час розгляду справи вона не надала суду доказів, що причини пропуску шестимісячного строку для подачі заяви про прийняття спадщини є поважними, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами. Фактичною причиною пропуску, на яку вказувала позивачка, була необізнаність із положеннями закону, яким встановлено строки звернення із заявою про видачу свідоцтва про спадщину, і таку причину суд не може вважати поважною та об’єктивною. Будь-які інші відомості про те, що позивачка протягом шестимісячного строку після смерті спадкодавця або з урахуванням змін щодо зупинення такого строку, але не більш ніж на 4 місяці, була позбавлена можливості звернутися до нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини, не встановлені.

Дійсно, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан, дія якого в подальшому неодноразово продовжувалася.

Із 29 червня 2022 року на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 719 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану» мало місце зупинення шестимісячного строку для прийняття спадщини.

Так, п. 3 постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» передбачено, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 (чотири) місяці. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини.

Таким чином, до загального 6-місячного строку від дня смерті спадкоємця на прийняття спадщини додається ще 4 місяці, і загалом це буде 10 місяців. Зміни до постанови № 164 набрали чинності 29.06.2022 року, тобто в момент, коли позивачка фактично вже пропустила строк на прийняття спадщини. Її звернення мало місце у жовтні 2024 року, що передувало зверненню до суду з цим позовом.

З огляду на наведене, посилання на обставину впровадження в Україні воєнного стану як на поважну причину пропуску строку звернення із заявою про прийняття спадщини є неспроможними.

Відхиляючи апеляційну скаргу, апеляційний суд також взяв до уваги постанову Великої Палати Верховного Суду від 26 червня 2024 року у справі № 686/5757/23 (провадження № 14-50цс24), у якій зроблено висновок, що принцип пропорційності тісно пов’язаний з принципом правовладдя (верховенства права): принцип правовладдя є фундаментом, на якому базується принцип пропорційності, натомість принцип пропорційності і є умовою реалізації принципу правовладдя і водночас його неодмінним наслідком.

Зважаючи на те, що позивачка не довела існування об’єктивних, непереборних обставин, які унеможливлювали своєчасне її звернення із заявою про прийняття спадщини після смерті брата, апеляційний суд прийшов до висновку про неповажність причин пропуску цього строку, що, у свою чергу, є підставою для відмови у задоволенні заяви про надання їй додаткового строку на прийняття спадщини.

Ознайомитись з постановою Рівненського апеляційного суду у справі № 571/2260/24 можна у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.