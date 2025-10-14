Практика судов
Большая Палата ВС объяснила, когда возможна замена взыскателя в исполнительном документе или производстве

10:59, 14 октября 2025
Замена взыскателя в исполнительном документе или производстве возможна на основании договора уступки права требования, заключенного после принятия судебного решения о взыскании задолженности – БП ВС.
Источник фото: PxHere
Большая Палата Верховного Суда подтвердила, что договор уступки права требования может быть заключен кредитором даже после вынесения судебного решения о взыскании задолженности.

Такая уступка является основанием для замены взыскателя в исполнительном листе или производстве, поскольку судебное решение не создает нового обязательства, а лишь позволяет его принудительное исполнение.

Как отмечает ВС, вынесение решения о взыскании долга не меняет природу первоначального обязательства между сторонами, а только подтверждает его существование и открывает путь к исполнению в рамках исполнительного производства.

Суд при рассмотрении заявления о замене взыскателя должен проверить наличие права требования у первоначального кредитора и его действительность, но не может выходить за пределы процессуального вопроса и устанавливать недействительность договора уступки права требования, который не признан недействительным в установленном законом порядке.

К таким выводам пришла Большая Палата Верховного Суда в деле № 369/13444/20 от 10 сентября 2025 года.

Детали дела

По обстоятельствам дела в пользу истца решением суда было взыскано с ПАО пеню по договору о присоединении к электрическим сетям. Исполнительное производство по принудительному исполнению этого решения не открывалось.

Позднее между истцом и заявителем был заключен договор об уступке права требования, по которому последний получил право требования денежных сумм, взысканных решением суда. На основании этого договора заявитель обратился в суд с заявлением о замене взыскателя в исполнительном листе.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении заявления, указав, что уступка права взыскателя по судебному решению путем заключения гражданско-правового договора законодательством не предусмотрена.

В этом деле Большая Палата ВС пришла к выводу, что вынесение судебного решения о взыскании задолженности по договору не является основанием для замены обязательства по договору новым обязательством по решению суда, а лишь указывает на охранительный характер таких правоотношений, которым предоставлена защита судебным решением. Такое судебное решение не изменяет объема прав и обязанностей сторон обязательства, а только подтверждает их наличие и предоставляет возможность принудительного исполнения гражданского обязательства в процедурах исполнительного производства.

Поскольку исполнение судебного решения является заключительной стадией судебного производства, а уступка права требования допускается на любой стадии судебного процесса, то договор уступки права требования кредитор может заключить и после вынесения судебного решения, которым разрешен спор между сторонами материальных правоотношений (обязательства), до момента исполнения должником обязательства или наступления иных обстоятельств, являющихся основанием для его прекращения.

Независимо от того, как стороны договора уступки права требования охарактеризовали (назвали) существующее обязательство: как принадлежащее кредитору на основании сделки или как вытекающее из судебного решения, которым разрешен спор относительно исполнения соответствующей сделки, — указанное обстоятельство не изменяет правовой природы существующего обязательства. В связи с этим заключение договора цессии после вынесения судебного решения также влечет замену стороны в материальных правоотношениях.

При рассмотрении заявления о замене взыскателя в исполнительном листе (стороны исполнительного производства, стороны по делу) суд не может нарушить пределы судебного рассмотрения и выйти за рамки разрешаемого процессуального вопроса, констатировать (устанавливать) недействительность договора уступки прав требования, который не является ничтожным согласно императивным предписаниям закона или не признан судом недействительным по результатам рассмотрения соответствующего спора.

Суд должен установить, принадлежало ли первоначальному кредитору право требования к должнику на момент его уступки, проверить действительность требования на время обращения в суд с соответствующим заявлением, а также исследовать, не устанавливает ли закон запрета на уступку права требования в конкретных правоотношениях.

В данном деле обстоятельства, подтверждающие переход права требования от первоначального взыскателя к заявителю, судами не исследовались и не устанавливались, хотя именно эти обстоятельства имеют значение для правильного разрешения указанного заявления.

Таким образом, Большая Палата ВС пришла к выводу, что, поскольку отсутствует процессуальная возможность вынести в этом деле собственное судебное решение по существу заявления, дело необходимо направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

