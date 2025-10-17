Херсонский апелляционный суд сократил долг заемщика перед Укргазбанком с 77 до 30 тысяч гривен — подробности

Апелляционный суд частично удовлетворил жалобу ответчика, признав незаконным начисление процентов по истечении срока действия кредитного договора.

Херсонский апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу ответчика, изменив решение городского суда и уменьшив сумму взыскания по кредитному договору с 77 до 30 тысяч гривен. Об этом сообщили в суде.

Суть спора

Решением городского суда иск ПАО «Укргазбанк» к гражданину о взыскании задолженности удовлетворен; взыскано с ответчика в пользу банка задолженность по кредитному договору по состоянию на 29.02.2024 года в сумме 77 289 грн 14 коп. и 3 028 грн судебных расходов, понесённых на оплату судебного сбора.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что поскольку истцом доказан факт ненадлежащего исполнения ответчиком условий договора, в то время как ответчиком не опровергнуто получение кредитных средств и не доказано исполнение условий договора и возврат кредита и процентов за пользование кредитом, другого расчёта задолженности суду не предоставлено, не оспорена ни одна транзакция о направлении средств в счёт погашения задолженности, поэтому право истца нарушено вследствие неисполнения ответчиком обязательства и подлежит судебной защите.

Аргументы сторон в апелляции

Не согласившись с указанным решением, адвокат ответчика подал апелляционную жалобу с соответствующим обоснованием, в которой просил отменить решение городского суда и принять новое — об отказе в удовлетворении иска.

Представитель истца ПАО АБ «Укргазбанк» подал отзыв на апелляционную жалобу.

В ответе на отзыв на апелляционную жалобу адвокат апеллянта считал доводы истца, приведённые в отзыве, необоснованными, ссылаясь на соответствующую судебную практику.

Дело в соответствии с ч. 1 ст. 369 ГПК Украины рассматривалось судом апелляционной инстанции без уведомления участников дела в порядке письменного производства по имеющимся в деле материалам.

Выводы апелляционного суда

Коллегия судей отмечает, что поскольку условия договоров присоединения разрабатываются банком, они должны быть понятны всем потребителям и доведены до их сведения, в связи с чем банк должен подтвердить, что на момент заключения соответствующего договора действовали именно эти условия, а не другие.

Поэтому, учитывая содержание статей 633, 634 ГК Украины, можно считать, что второй контрагент (потребитель услуг банка) лишь присоединяется к тем условиям, с которыми он ознакомлен.

В рассматриваемом деле судом первой инстанции установлено, что 24.05.2021 года гражданин подписал заявление-договор, из содержания которого усматривается, что данное Заявление-договор вместе с Правилами, Тарифным планом, условиями банковских продуктов\пакетов (все размещены на сайте Банка) является договором комплексного банковского обслуживания, заключённым между АБ «Укргазбанк», реквизиты которого определены в Правилах, и Клиентом, реквизиты которого указаны в данном Заявлении-договоре (п. 2.1). Пунктом 4 заявления-договора определена программа кредитования: срок действия лимита разрешённого овердрафта — срок кредитования: 12 месяцев с возможностью пролонгации в соответствии с условиями Правил; цель кредита: потребительские цели; тип и способ предоставления кредита: лимит разрешённого овердрафта, безналичным путём; валюта кредита: национальная валюта Украины — гривна; порядок предоставления кредита: безналичный; погашение кредита: в конце срока; досрочное погашение кредита: без ограничений; обеспечение: без обеспечения; собственный взнос: отсутствует; тип процентной ставки: фиксированная; порядок уплаты процентов: ежемесячная; срок кредитования: 12 месяцев; ориентировочная сумма кредита — 10 000 грн и другие условия.

Из расчёта задолженности по договору усматривается, что задолженность гражданина по договору по состоянию на 26.03.2024 года составляет 77 289,14 грн и начислена ответчику за период с даты заключения договора — 24.05.2021 года по 01.03.2024 года, с учётом увеличения процентной ставки с 23.06.2023 года с 36 % до 43 %.

Заявитель, возражая относительно размера задолженности, ссылается на неправомерность начисления процентов за пределами срока действия кредитного договора, который безосновательно пролонгирован банком в одностороннем порядке.

Банк, обосновывая правомерность пролонгации срока кредитования и начисления процентов в пределах этих сроков, ссылался на п. 3.4.6.1. Правил открытия и обслуживания счетов физических лиц и предоставления услуг по платёжным картам ПАО АБ «Укргазбанк», согласно которому после истечения срока действия Разрешённого овердрафта его действие может каждый раз продлеваться на такой же срок в случае принятия Банком решения о пролонгации срока действия Разрешённого овердрафта, и на соответствующие решения банка. Указал, что увеличение процентной ставки произошло на основании решений банка в порядке, определённом п. 3.4.6.2. – 3.4.6.5. Правил.

Коллегия судей Херсонского апелляционного суда отмечает, что материалы дела не содержат подтверждений того, что именно эти Правила понимал ответчик, ознакомился и согласился с ними, подписывая заявление-договор, а также того, что указанные документы на момент получения ответчиком кредитных средств вообще содержали условия о пролонгации договора, уплате процентов в размере и порядке начисления, указанных в исковом заявлении и приложенных к нему документах.

Кроме того, распечатка с сайта банка надлежащим доказательством быть не может, поскольку это доказательство полностью зависит от волеизъявления и действий одной стороны (банка), которая может вносить и вносит соответствующие изменения в условия и правила потребительского кредитования, что подтверждено правовой позицией Верховного Суда Украины и Верховного Суда, изложенной в постановлениях от 11 марта 2015 года по делу № 6-16цс15, от 17 июля 2019 года по делу № 175/4576/14-ц, и не опровергнуто истцом при рассмотрении данного дела.

При таких обстоятельствах, учитывая отсутствие в заявлении соглашения сторон об условиях пролонгации договора, Правила открытия и обслуживания счетов физических лиц и предоставления услуг по платёжным картам ПАО АБ «Укргазбанк» не могут рассматриваться как стандартная (типовая) форма, установленная к заключённому с ответчиком кредитному договору, поскольку достоверно не подтверждают указанных обстоятельств.

Коллегия судей указала, что истцом безосновательно продлён срок действия договора, а подписанное ответчиком заявление не содержит условий, определяющих порядок и основания пролонгации срока действия кредитного договора. Следовательно, соглашается с доводами заявителя, основанными на правовых позициях, изложенных в постановлениях Большой Палаты Верховного Суда от 28 марта 2018 года (дело № 444/9519/12, производство № 14-10цс18), от 4 июля 2018 года (производство № 14-154цс18) и от 31 октября 2018 года (производство № 14-318цс18), о том, что право кредитора начислять предусмотренные договором проценты за пользование кредитом, а также обусловленную договором неустойку прекращается после истечения определённого этим договором срока кредитования либо в случае предъявления к заёмщику требования в соответствии с частью второй статьи 1050 ГК Украины.

При этом банк не учёл, что невозврат кредита в определённый договором срок, в данном случае после истечения 12 месяцев кредитования, свидетельствует не о продлении срока договора, а о ненадлежащем исполнении заёмщиком своих обязательств. Начисление и взыскание процентов за пользование займом и кредитом вне определённого кредитным договором срока противоречит требованиям ГК Украины и выводам Верховного Суда.

Обращаясь в суд с данным иском, истец не заявлял требования о взыскании денежных сумм, предусмотренных ч. 2 ст. 625 ГК Украины.

При этом суд отмечает, что согласно п. 3.5. заявления-договора, банк имеет право предложить клиенту изменить условия договора и информирует об этом вкладчика путём размещения предложения об изменении на досках (доске) объявлений Банка, которые размещаются в общедоступных для клиента местах (в операционном зале Банка, в сети Интернет на официальном сайте Банка) с направлением уведомления в случае изменения существенных условий договора на номер мобильного телефона и/или электронную почту, указанную в заявлении-договоре или предоставленную иным образом Банку. Однако материалы дела не содержат уведомления истца, направленного ответчику относительно изменения существенных условий договора, в частности относительно пролонгации его действия.

Учитывая изложенное, коллегия судей пришла к выводу, что проценты за пользование кредитными средствами после истечения срока действия кредитного договора начислены истцом и взысканы судом первой инстанции с ответчика безосновательно.

Таким образом, начисленная банком сумма задолженности по текущему телу кредита 35 345 грн 75 коп. и просроченному телу кредита 23 308 грн подлежит уменьшению на сумму переплаты по процентам, которую ответчик вносил на погашение основного долга и которая в нарушение условий договора направлялась банком на погашение процентов, начисленных вне срока действия кредитного договора.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей пришла к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы, изменении решения суда первой инстанции в части размера задолженности, уменьшив взысканную сумму задолженности по кредитному договору до 30 586 грн 27 коп. и соответственно размер судебных расходов, понесённых на оплату судебного сбора за подачу искового заявления, до 1 198 грн (дело № 766/5251/24).

