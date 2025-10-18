В Польше нашли туннель «кротов» под границей с Беларусью

Подземный ход простирался на несколько десятков метров.

Фото: Х / Marcin Kierwiński

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пограничники Подляшского отдела Польши нашли туннель под польско-белорусской границей. Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский.

«Подляшский отдел Пограничной службы обнаружил туннель под барьером на границе с Беларусью. Туннель начинался на белорусской стороне и заканчивался примерно в 20 метрах от границы на польской стороне», — отметил Кервинский.

Фото: Х / Marcin Kierwiński

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.