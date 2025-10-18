У Польщі знайшли тунель «кротів» під кордоном із Білоруссю

Підземний хід простягався на кількадесят метрів.

Прикордонники Підляського відділу Польщі знайшли тунель під польсько-білоруським кордоном. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський.

«Підляський відділ Прикордонної служби виявив тунель під бар’єром на кордоні з Білоруссю. Тунель починався на білоруській стороні та закінчувався приблизно за 20 метрів від кордону на польському боці», — зазначив Кєрвінський.

