Один из влиятельных чиновников ЕС может занять важный пост в центре принятия решений, что беспокоит Урсулу фон дер Ляйен – Politico

Возвращение в Еврокомиссию чиновника времен Жан-Клода Юнкера может усилить битву за влияния между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас.

Возможное драматическое возвращение в Брюссель одного из крупнейших игроков Евросоюза может спровоцировать масштабную эскалацию тлеющей борьбы за влияние между Европейской комиссией и внешнеполитическим крылом блока. Об этом сообщает Politico.

По словам двух чиновников ЕС и одного высокопоставленного дипломата, Мартин Зельмайр, который был самым влиятельным человеком в аппарате ЕС во время правления бывшего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, но впал в немилость, когда у руля стала Урсула фон дер Ляйен, находится в выгодном положении на недавно созданную руководящую должность в Европейской службе внешних связей.

Хотя нет уверенности, что он получит эту должность, многие официальные лица говорят о его шансах. Это означает, что он будет работать под руководством главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас, чья команда, по словам чиновников Европейской комиссии и Европейской службы внешних дел, уже имеет непростые отношения с офисом Урсулы фон дер Ляйен.

Перспектива возвращения Зельмайра в Брюссель на столь важную должность, которая позволит Каллас воспользоваться его политическим весом в Германии и инсайдерской информацией при ведении переговоров со странами-членами, вызывает беспокойство в комиссии фон дер Ляйен и в некоторых посольствах, где официальные лица и дипломаты опасаются, что это может обострить напряженность.

«Государства-члены обеспокоены тем, что назначение Зельмайра может еще больше обострить отношения между ЕСВД и Комиссией», — заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Будучи главой аппарата Юнкера с 2014 по 2018 год, Зельмайр благодаря своему огромному влиянию и дерзкому стилю получил прозвище «Монстр Берлемона» – ироничная отсылка к зданию Еврокомиссии в Брюсселе. Его потенциальная новая роль может сделать его альтернативой фон дер Ляйен и ее начальнику аппарата Бьорну Зайберту.

Если его одобрят на эту должность, которая называется «заместитель генерального секретаря по геоэкономике и межведомственным вопросам», Зельмайр будет отвечать за управление отношениями между ЕСВД и другими европейскими институтами, а также присутствовать на встречах послов ЕС, известных как Coreper. Таким образом, он снова окажется в центре принятия решений.

В дипломатических кругах ЕС потенциальное возрождение Зельмайра — предмет всеобщих обсуждений. По словам одного дипломата, одна из национальных делегаций провела целый день, обсуждая этот вопрос. Однако они пришли к выводу, что Брюссель достаточно велик только для одного титана, и что начальник аппарата Зайберт найдет способ этому помешать.

В 2018 году Зельмайр был ускоренными темпами назначен на должность генерального секретаря Еврокомиссии. Европейский омбудсмен назвал этот шаг «недобросовестным администрированием» и «расширяющим, а возможно, даже и выходящим за рамки закона». Когда фон дер Ляйен стала президентом, Зельмайр занимал несколько дипломатических должностей, включая его нынешнюю должность посланника ЕС в Ватикане.

Пригласив Зельмайра в свою команду, Каллас получила бы преимущество в виде инсайдера из Брюсселя, тесно связанного с консервативными структурами власти в Германии. Дополнительным преимуществом для нее стало бы то, что, будучи действующим дипломатом ЕС, Зельмайр формально был бы лоялен ей и Европейской службе внешнеполитических ведомств, а не Европейской комиссии, что является ключевым преимуществом перед другими кандидатами на эту должность.

Как отмечает издание, Кая Каллас известна своими громкими заявлениями, которые порой не нравятся ни национальным дипломатам, ни Еврокомиссии.

Во время недавнего интервью в Нью-Йорке Каллас заявила, что президент США Дональд Трамп должен делать больше, чтобы помочь Украине — комментарий, который противоречит гораздо более осторожному языку фон дер Ляйен в общении с американским лидером.

В других случаях напряженность возникает не столько по существу, сколько по вопросу о том, кто будет автором важных заявлений. Когда фон дер Ляйен в сентябре объявила о торговых мерах и санкциях против Израиля, руководство Европейской службы внешних связей не знало об этом, по словам двух чиновников ЕС, несмотря на то, что предложения основывались на планах аппарата Каллас.

Politico пишет, что Каллас, известная своей агрессивной позицией в отношении России, вызвала раздражение некоторых стран-членов в начале своего срока полномочий, начавшегося в декабре, когда она предложила план поставки оружия и боеприпасов в Украину на сумму 20 миллиардов долларов без предварительных консультаций с национальными дипломатами. Эта идея, не одобренная руководством Еврокомиссии, не сработала, поскольку страны вносят индивидуальные взносы, а не в общий фонд ЕС для Украины.

Автор: Наталя Мамченко

